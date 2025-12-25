En medio de denuncias de fraude, Gobierno reconoce triunfo presidencial de Nasry Asfura en Honduras

En medio de fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral, el Gobierno de Chile decidió reconocer oficialmente el triunfo de Nasry Asfura en las recientes elecciones presidenciales de Honduras.

A través de una declaración pública, Cancillería señaló que “respeta la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral”, en referencia a la proclamación realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño.

El reconocimiento se da en un contexto marcado por denuncias de fraude. El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, afirmó en X que “el pueblo vota por el candidato de su preferencia y los corruptos de todos los partidos deciden quién va a gobernar en un pacto de impunidad”, señalando que no acepta los resultados del CNE.

El Ejecutivo chileno sostuvo que su decisión también consideró los informes de observación electoral: “Tomamos en cuenta las conclusiones de las misiones de la OEA y de la UE, las que indican que las elecciones se llevaron a cabo de manera ejemplar por el pueblo hondureño”.

El organismo electoral hondureño entregó finalmente los resultados tras semanas de polémica: Asfura obtuvo 40,27% y Nasralla 39,53%.

El reconocimiento de Chile se suma al de otros gobiernos como Perú y Argentina, mientras que en Honduras la controversia continúa. La presidenta Xiomara Castro denunció ante organismos internacionales injerencia de Estados Unidos y su partido calificó el proceso como un “golpe electoral”.

Asfura deberá asumir el 27 de enero de 2026, en un escenario político tensionado, con oposición que insiste en que hubo irregularidades y con respaldo explícito del presidente estadounidense, Donald Trump, quien antes de la elección afirmó que su gobierno apoyaría solo si Asfura resultaba ganador.