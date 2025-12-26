Denuncian a Contraloría al subsecretario Araya por irregularidades en acuerdo Subtel-WOM

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, fue denunciado ante la Contraloría General de la República mediante un requerimiento presentado por el abogado Gabriel Osorio, en representación de organizaciones ciudadanas, para que se investigue su actuación en el manejo de las boletas de garantía vinculadas a los proyectos adjudicados a WOM.

La denuncia surge en el contexto del despliegue del 5G y la Fibra Óptica Nacional, donde WOM había comprometido cobertura, conectividad rural y cumplimiento de plazos a cambio de espectro valorizado en más de USD 150 millones, respaldado con boletas de garantía.

Según antecedentes públicos, la Subtel constató retrasos e incumplimientos entre 2022 y 2023, pero no ejecutó las garantías dentro de los plazos iniciales. En el caso de fibra óptica, las boletas ascendían a más de $37 mil millones, y en el proyecto 5G se habilitaba el cobro de cerca de $45 mil millones. La ejecución parcial de dos boletas por $8.244 millones se realizó recién en 2024.

La falta de ejecución temprana derivó en judicialización del conflicto, incluyendo órdenes de no innovar en tribunales chilenos y posteriormente medidas cautelares del CIADI, donde WOM llevó el caso.

En septiembre de 2025, el Consejo de Defensa del Estado aprobó un acuerdo con la compañía. WOM se comprometió a pagar USD 53 millones, mediante cobro parcial de boletas por USD 14 millones y pagos adicionales por USD 38 millones entre 2027 y 2030, en dinero o infraestructura. A cambio, desistió del arbitraje internacional y aceptó nuevos plazos de ejecución.