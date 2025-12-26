Estudio ENVIS: urgencias inmediatas dominan el desarrollo y proyectos colectivos quedan para después

A semanas del Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS) 2026, un estudio realizado por Criteria por encargo de 3xi y Balloon Latam reveló que la noción de desarrollo que predomina hoy en Chile está profundamente anclada al presente y a la resolución de urgencias inmediatas.

Según el estudio, 79% de las personas vincula el desarrollo directamente con empleo y economía, percibidos como elementos interdependientes: si la economía funciona, habrá empleo; y si existe empleo, este se convierte en motor de bienestar. La calidad de vida aparece como concepto articulador del resto de las dimensiones.

La seguridad, mencionada por un 35%, se conecta con ideas de justicia y migración, mientras que la salud figura como tercer eje del desarrollo (24%), especialmente asociada a reducción de listas de espera, educación y sostenibilidad económica.

La investigación también distingue cómo cambian las prioridades cuando la ciudadanía piensa el país más allá de la inmediatez. En el corto plazo predominan preocupaciones individuales, pero al proyectar a cinco o veinte años surgen desafíos transversales como el cambio climático, gestión del agua, brechas entre zonas urbanas y rurales, pobreza, apoyo a personas mayores y salud mental. En el horizonte de 20 años aparecen con mayor fuerza inteligencia artificial, equilibrio territorial, natalidad y sustentabilidad.

Para Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi, los resultados muestran una doble capa de percepción social. “En Chile, el desarrollo se entiende hoy como urgencia, pero cuando miramos lejos aparece el acuerdo. La pregunta es cómo sostenemos ese horizonte común”, afirmó, subrayando la importancia de abrir espacios de conversación sostenidos en el tiempo.

En la misma línea, Sebastián Salinas, fundador de Balloon Latam, sostuvo que el estudio evidencia que las prioridades ciudadanas son más amplias de lo que suele instalar el debate público. “A veces parece que el país solo tiene dos desafíos… pero el estudio revela que las personas también reconocen otros problemas que suelen quedar ocultos detrás de los grandes titulares”, señaló, destacando temas como pobreza, envejecimiento, salud mental y brechas territoriales.

El estudio se construyó a partir de redes semánticas, metodología que permite identificar qué ideas se activan cuando la ciudadanía escucha el concepto “desarrollo en Chile”. Según explicó Matías Chaparro, director de Asuntos Públicos de Criteria, “la técnica busca conocer qué gatilla en las personas este concepto y cómo esos significados se van conectando entre sí para revelar las dimensiones donde se juega hoy el desarrollo del país”.

En este contexto, el ENVIS 2026, que se realizará el 12 de enero en Antofagasta, busca precisamente abrir un diálogo amplio sobre qué entendemos hoy por desarrollo y cómo sostener una mirada país de largo plazo. El encuentro contará con la participación de municipios, el Gobierno Regional, empresas, universidades, organizaciones sociales y actores territoriales, incluyendo Escondida BHP, Antofagasta Minerals, CODELCO, SQM, Colbún, Engie, Puerto Angamos, Aguas Antofagasta, CORFO, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Fundación Chile, Teletón, instituciones académicas y organizaciones territoriales.

La invitación, plantean sus organizadores, es a superar una mirada del desarrollo centrada exclusivamente en la urgencia, sin desconocerla, pero incorporando una visión que permita sostener un horizonte común y un proyecto colectivo para Chile.