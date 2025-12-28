Alerta roja por calor extremo en la RM: máximas de hasta 36°C marcarán el cierre de 2025

Las condiciones climáticas para el cierre de año se mantienen críticas en gran parte de la zona centro-sur del país. Este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la Región Metropolitana por calor extremo, debido a una alerta meteorológica que se extenderá desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 de diciembre.

De acuerdo con los pronósticos, las temperaturas alcanzarán hasta 36°C en la precordillera, mientras que en el valle oscilarán entre 34 y 36°C y en la Cordillera de la Costa entre 33 y 35°C. Senapred llamó a la población a “protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable”. La medida también rige para las regiones de Ñuble, O’Higgins y Maule, que continúan bajo alerta roja.

En este contexto, autoridades del Gobierno realizaron un punto de prensa para entregar recomendaciones preventivas. La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, subrayó que “las altas temperaturas son un riesgo sanitario evitable”, insistiendo en la necesidad de hidratarse, usar ropa ligera, gorro, sombrilla y protector solar, además de evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas. “Es muy importante tener precaución con los niños, las niñas más chiquititas y también con las personas mayores”, añadió.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, advirtió que los riesgos se incrementan cuando se realiza actividad física. “El principal riesgo es la deshidratación”, señaló, recalcando que “nada reemplaza el agua con fines de hidratarse”, ya que bebidas, jugos o líquidos con cafeína pueden incluso aumentar la pérdida de líquidos. En el caso de los adultos mayores, explicó que pierden la sensación de sed, por lo que deben ser estimulados constantemente a beber agua.

Albagli también detalló los signos de un golpe de calor, que constituye una emergencia médica. Entre ellos mencionó taquicardia en reposo, temperatura corporal cercana a los 40°C, piel roja y caliente, confusión o desmayos. Ante un cuadro de este tipo, indicó que se debe trasladar de inmediato a la persona a un lugar fresco, aplicar paños fríos en cuello, abdomen y parte interna de los codos, y no darle agua, debido al riesgo de asfixia.

Finalmente, la autoridad sanitaria llamó a contactar de inmediato al SAMU al 131 o, ante dudas, comunicarse con Salud Responde al 600-360-7777, disponible las 24 horas. Las autoridades reiteraron que la prevención y el autocuidado son claves para enfrentar la ola de calor que marcará el cierre de este 2025.