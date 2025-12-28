Boric llama a extremar la prevención ante altas temperaturas y riesgo de incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric, realizó este domingo un llamado a la responsabilidad y al autocuidado, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile advirtiera altas temperaturas desde la región de Coquimbo hasta Ñuble, un escenario que eleva de manera significativa el riesgo de incendios forestales.

A través de sus redes sociales, el mandatario recalcó que la prevención es la principal herramienta para enfrentar este tipo de emergencias. “No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”, escribió, junto con insistir en la necesidad de adoptar conductas responsables en zonas urbanas y rurales.

En ese marco, Boric pidió a la ciudadanía no encender fuego ni realizar fogatas, evitar lanzar colillas de cigarro en parques o áreas verdes, y no quemar basura ni utilizar herramientas que generen chispas, prácticas que pueden detonar siniestros en un contexto de calor extremo y vegetación seca.

El jefe de Estado también destacó el trabajo que han desarrollado los equipos de emergencia durante los últimos días, en medio de múltiples focos activos en distintas zonas del país. “Equipos y brigadas de Conaf y Bomberos han estado combatiendo y controlando incendios forestales que han afectado diversas zonas del país en los últimos días, por lo que es clave tu colaboración”, señaló.

Finalmente, el presidente llamó a denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo o conducta sospechosa que pueda provocar un incendio. Para ello, recordó los números de emergencia disponibles: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros y 134 de la PDI. La coordinación ciudadana y la alerta temprana, subrayó, son claves para evitar que un foco de fuego se transforme en una tragedia mayor.