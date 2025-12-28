Control público, probidad y transparencia: los ejes de la capacitación de Contraloría a Kast

El entonces contralor general, Ramiro Mendoza, fue el encargado de dar la bienvenida a la administración pública a los funcionarios del primer Gobierno de Sebastián Piñera en 2010. Lo propio hizo en 2018 el contralor Jorge Bermúdez, en una jornada que a esa altura proyectaba convertirse en una tradición institucional. Eso, hasta 2022, cuando la administración entrante de Gabriel Boric declinó asistir a la inducción preparada por el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría.

Según se lee en el documento al que tuvo acceso +Política, el Programa de Inducción para Nuevas Autoridades 2022, que serviría como base de la nueva jornada de capacitación, tenía como propósito “fortalecer el ejercicio de la función pública mediante la promoción del control público, la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado”.

El eje conceptual del programa era lo que al interior del organismo se conocía como “Control público para una mejor democracia”, enfatizando el rol de la Contraloría como organismo autónomo encargado de controlar la juridicidad de los actos de la Administración del Estado.

El contenido se estructuraba en torno a una serie de módulos y fichas temáticas, entre ellas: la Estrategia Nacional Anticorrupción y la Alianza Anticorrupción; la Radiografía de la Corrupción; el sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP); el funcionamiento del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER); la función jurídica de la Contraloría, dictámenes relevantes; y la función de auditoría.

De acuerdo con el programa, el contralor realizaría una presentación general de las funciones del organismo, seguida de una revisión de dictámenes relevantes en materia de descentralización, gobiernos regionales, municipalidades y corporaciones, a cargo de la División Jurídica.

La capacitación reservaba además un bloque para temas específicos, como dictámenes sobre medio ambiente, obras públicas, urbanismo, educación, salud y equidad de género.

Finalmente, la inducción dedicaba un segmento a las compras públicas, bajo los conceptos de eficiencia, eficacia y economicidad, así como al empleo público, destacando lo relativo a la confianza legítima y al rol de los funcionarios a honorarios.

Quienes conocen la interna de la Contraloría comentan a +Política que la actividad, programada inicialmente para fines de febrero, podría incorporar un segmento especial dedicado al análisis masivo de datos, a raíz del impacto generado por el Consolidado de Información Circularizada (CIC) y el Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), informes que advirtieron el uso irregular de licencias médicas y, más recientemente, desórdenes financieros en diversas reparticiones públicas.

LEE AQUÍ CONTENIDO COMPLETO DEL NWESLETTER +POLITICA