Dobra Lusic y crisis judicial: “La dimensión no la conocemos, espero que no sea un precipicio”
También advirtió sobre el poder de corrupción del narcotráfico. “Hay que preocuparse de eso, el poder de la droga permea todos los sistemas, entra en el gobierno, también en la judicatura, en todos lados”.
La expresidenta de Corte de Santiago Dobra Lusic Nadal admitió, en medio de la crisis por corrupción del Poder Judicial, que “han ocurrido cosas malas, nefastas, y hay que aceptar el golpe porque lo merecemos como poder judicial”.
Lusic realizó las declaraciones en una entrevista que publica este domingo El Mercurio, donde agregó estar convencida de que la mayor parte de los jueces “son probos”.
La exministra salió el Poder Judicial el pasado 23 de diciembre, tras una carrera de más de 50 años y al cumplir el límite legal de permanencia.
En la entrevista Lusic, abordó la crisis que atraviesa el Poder Judicial en medio de las remociones de jueces y de investigaciones por delitos como tráfico de influencias y cohecho. A su juicio, “las remociones son dolorosas, pero hay que limpiar. Los cuatro casos son graves (de los ex supremos Ángela Vivanco, Diego Simpertigue y de quienes fueran sus pares Verónica Zabaj y Antonio Ulloa). Duele como jueces y duele como poder judicial. No hablemos de Sergio Muñoz (ex supremo destituido por el Senado), porque ese no es un caso de corrupción. No sé si estos casos se pueden considerar una crisis del Poder Judicial, pero si lo creen así, lo acepto. Sin embargo, las crisis nos tienen que servir para crecer, para corregirnos. Esto no es algo generalizado”.