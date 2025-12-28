Dobra Lusic y crisis judicial: “La dimensión no la conocemos, espero que no sea un precipicio”

Respecto de Sergio Muñoz, Lusic hizo una distinción clara. Afirmó que “en su caso no había un tema de corrupción. Desde el punto de vista interno, lo que era serio era que su hija haya trabajado desde el extranjero”, agregando que, a su juicio, “sí”, debió investigarse a su hija y no a él, “por eso digo que no había corrupción”. Sobre las críticas desde el mundo jurídico que apuntan a que Muñoz fue castigado por sus fallos, sostuvo: “Sí”.

Para Lusic, la limpieza del sistema pasa por “investigando cuando se denuncia y sancionando cuando se comprueba”. Aseguró que el Poder Judicial no ha actuado con lentitud en los casos más emblemáticos: “No. El caso de Vivanco tomó tres meses y el de Sabaj, cinco. Con Ulloa fue distinto. En la Corte de Apelaciones intentamos varias veces realizar un sumario, pero fuimos minoría. A mí los hechos me parecían graves, pero la mayoría optó por archivar por prescripción o porque no los consideraba lo suficientemente serios”.

Sobre el impacto que aún podría tener la aparición de nuevos antecedentes, como chats que no han sido conocidos, señaló que “la dimensión de esto no la conocemos todavía. Espero que no sea un precipicio. Lamento lo que está pasando. En muchos aspectos es injusto, pero es un golpe merecido porque han ocurrido cosas malas, nefastas, y hay que aceptar el golpe porque lo merecemos como poder judicial, no como personas”.

La exministra descartó que se trate de una corrupción histórica: “No creo. Hechos como estos no. Nunca habíamos sabido cruceros con abogados ni de pagos. Esto es impresentable”. A su juicio, los casos están acotados: “Creo que está acotado a la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, que es la que define. No es normal por eso. Aunque quede un solo juez, hay que limpiarlo, investigarlo, sancionarlo. No se puede dejar pasar”.

En cuanto a cómo frenar estas faltas a la probidad, Lusic puso el foco en el origen del problema: “Hay que poner el acento en la selección. Aunque yo creo que los ministros en general son probos, son honestos. En todos mis años en el Poder Judicial no había visto algo como esto. Se puede revertir con mucho esfuerzo y demostrando que los jueces son honestos. No creo que el juicio que nos está haciendo la sociedad sea injusto. Es merecido”.

También advirtió sobre el riesgo del crimen organizado: “Eso es un riesgo grande. Hay que preocuparse de eso. El poder de la droga permea todos los sistemas. Entra en el gobierno, también en la judicatura, en todos lados. Es muy peligroso”.

Finalmente, sin entrar en la división interna del Pleno de la Corte Suprema que se ha agudizado con el caso Audio, se refirió a la futura presidencia del máximo tribunal: “No me voy a referir a eso, pero sobre la futura presidencia de la ministra (Gloria Ana) Chevesich, espero que sea exitosa porque tiene la capacidad y conocimiento para hacerlo bien. Tiene todos los méritos”.