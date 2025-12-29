Rescate aéreo en San Carlos de Apoquindo: Carabineros salvan a mujer atrapada entre las llamas

En medio del incendio forestal que mantiene en alerta al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Carabineros protagonizó un rescate aéreo clave que permitió salvar la vida de una mujer que había quedado atrapada entre las llamas.

El operativo se activó tras un llamado telefónico de auxilio recibido por la Central de Comunicaciones de la institución, que alertaba sobre una persona rodeada por el fuego en los cerros del sector.

Ante la emergencia, se dispuso de inmediato el despegue de un helicóptero de la Prefectura Aérea, equipado con grúa de rescate y personal especializado de Operaciones Policiales Especiales.

Desde el aire, la tripulación logró divisar a la mujer pidiendo ayuda en una zona comprometida por el avance del incendio, lo que obligó a ejecutar una maniobra de alta complejidad en condiciones adversas.



Según detalló el coronel Carlos Molina, subprefecto de Operaciones de la Prefectura Aérea, uno de los rescatistas fue descendido mediante la grúa hasta el punto exacto donde se encontraba la afectada, logrando concretar el rescate y ponerla a salvo.

La operación se desarrolló mientras el incendio seguía activo y bajo un escenario de riesgo, marcado por el humo, el calor y la proximidad de las llamas, en un despliegue que permitió evitar un desenlace fatal en el marco de la emergencia forestal que —hasta la noche del lunes— continúa siendo combatida en el sector.