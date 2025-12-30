Por un “souvenir”: Conaf lleva a Fiscalía daño al Coihue Abuelo

El Coihue Abuelo tiene aproximadamente 600 años. Está en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco y es uno de los ejemplares más antiguos de la región. El sábado 29 de noviembre, después de entrar como visitante al parque, alguien le arrancó un pedazo de corteza.

El daño fue detectado por guardaparques durante un patrullaje de rutina. Tras el hallazgo, Conaf Los Ríos presentó una denuncia en Fiscalía por presunto daño ambiental y reforzó las fiscalizaciones en el área protegida: resguardo del sendero, restricción temporal de uso, incorporación de cámaras de seguridad y nueva señalética para visitantes.

En conversación con Aquí Los Ríos, el director regional de Conaf, Arnoldo Shibar, explicó que el desprendimiento se localiza en una sección del fuste de aproximadamente 20×50 centímetros, afectando principalmente corteza y parte del cambium (el tejido vivo que permite al árbol crecer y transportar nutrientes).

Para evaluar el estado del árbol, Conaf pidió apoyo a la Universidad Austral. Un patólogo de la UACh, Cristian Montalva, visitó el ejemplar el 12 de diciembre junto a dos guardaparques. Su informe preliminar no observó señales evidentes de hongos y describió el follaje como «bastante verde«, pero advirtió que el impacto real no se define en una sola visita: requiere monitoreo y sumar la mirada de un entomólogo, por los riesgos asociados a plagas y patógenos.

En lo penal, Conaf indicó que la denuncia se presentó invocando los artículos 310 y 310 bis del Código Penal y la Ley 21.595 de delitos económicos y ambientales. La información está siendo entregada a BIDEMA para la investigación.

Uno de los insumos clave para identificar al responsable son los registros de ingreso. Shibar señaló que el fin de semana anterior al patrullaje hubo una actividad de «baños de bosque» en el mismo sector, incluso junto al mismo árbol, y que entonces no había daño. Por eso sostienen que la intervención ocurrió después, y que entregarán a la Fiscalía el listado de personas que ingresaron desde ese momento.

Sobre las motivaciones, el director dijo que no tiene una hipótesis cerrada, pero mencionó un patrón que han visto en otros casos: personas que extraen material como «recuerdo» o «trofeo«, asociado al valor simbólico de un ejemplar antiguo. En general, visitantes que ingresan al área protegida.