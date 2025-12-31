¡Ola de calor en Ñuble!: la región está en Alerta Roja por período de temperaturas extremas

Tal como estaba anunciado, la Región de Ñuble va a tener un inicio de año más caliente que el guatero del diablo. De hecho, los termómetros anuncian que para hoy y mañana andaremos en los 36° como si nada, y de ahí en adelante deambularemos de los 30° hacia arriba. Eso no solo significa que vamos a salir a la calle con la lengua afuera, sino también que la mesa está servida para la ocurrencia de incendios forestales. Y ahí hay que irse con cuidado.

Sin ir más lejos, Ñuble ya está con Alerta Roja declarada desde el lunes porque la prevención es la máxima a seguir. Y es que hasta el cierre de esta edición, la región registraba un 25% más de incendios forestales que la misma fecha del año pasado, aunque el daño ha sido considerablemente menor (-62%), por lo que todo está dispuesto para que el inicio de año sea lo más tranquilo posible y no al fragor de las brasas.

“Solo el fin de semana largo de Navidad tuvimos 24 incendios forestales en solo cinco días, lo que nos dice que el apoyo de la ciudadanía no está funcionando por acciones negligentes que están a la orden del día. Maquinarias agrícolas con fuentes de calor o con escasa mantención han provocado incendios, y aunque los equipos de emergencia han hecho un trabajo eficiente de combate, los siniestros siguen aumentando”, señaló el director regional de CONAF, Juan Salvador Ramírez, al respecto.

Al momento, Ñuble cuenta con 19 brigadas terrestres de combate diurno y una nocturna, además de seis aeronaves. A todo eso se suman los recursos de Bomberos y también los que disponga cada municipio, aunque si la situación llegase a escaparse de las manos siempre se puede contar con apoyo nacional para combatir las llamas.

En tanto, Carabineros y PDI también han sido un apoyo fundamental y ya se cuenta con más de 60 personas detenidas por la generación de incendios forestales que están siendo debidamente investigadas. Por lo mismo, el llamado es a la prevención y al autocuidado, hacer caso al mensaje de la autoridad y ante cualquier situación sospechosa llamar sin dudar a los teléfonos de emergencia de Carabineros (133), Bomberos (132) o Conaf (130). Más claro, imposible.