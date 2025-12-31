Los puntos negros y blancos de este 2025 en Ñuble

¡Hola, amigos!

¡Ya estamos en el último día del año! 12 meses que se pasaron volando y que esperamos de todo corazón que hayan sido generosos para ustedes. Por nuestra parte, seríamos muy injustos si nos quejáramos porque fue un 2025 bien intenso en material noticioso y tuvimos poco tiempo para aburrirnos, con jornadas que incluso nos dejaban contados minutos para visitar el excusado. Así que como estamos bajando el telón de este año, les traemos una edición bien entretenida, pero no por eso menos informativa. Vamos viendo.

Ya teníamos craneado abrir este número con un resumen de las noticias más importantes del año, pero como nos costó decidirnos al hacer el listado, salimos a la calle para que la propia gente nos dijera cuáles fueron las informaciones que marcaron el 2025. He aquí, entonces, el balance de lo que dijeron los mismos ñublensinos.

A continuación, les contamos acerca de los deseos para el próximo año de las cinco primeras autoridades regionales que nos pillamos en nuestra actividad callejera diaria, porque esta notita se la dejamos al destino. También los pondremos al tanto del evento de altas temperaturas que se espera para estos días en Ñuble, cuyo mayor peligro radica en la proliferación de incendios forestales.

Para finalizar, les presentamos el balance que realizó el gobernador regional Óscar Crisóstomo, quien destacó los hechos más importantes de este año. Y, a modo de postre, les compartimos buena parte de la cartelera del 7° Festival de Cine Nacional de Ñuble, que se espera con ansias su arranque y que viene con un sinfín de sorpresas y cintas de buen talaje.

Dicho todo esto, los invitamos a disfrutar de algún brebaje bien fresquito al igual que lo estamos haciendo nosotros y ponerse cómodo para disfrutar de la última edición del año de su newsletter favorito Aquí Ñuble, el que siempre está atento a todo y que llega sin que lo llamen.

¡Partimos!

1

¡El resumen informativo del año!: las noticias que marcaron el 2025 en Ñuble

No exageramos cuando decimos que tuvimos un 2025 del tipo «montaña rusa», con altos y bajos que no nos permitieron relajarnos en ningún momento. Y como estamos en el último día del año, no hay mejor momento como este para hacer el resumen de las noticias que dejaron su marca. Como somos vivos, salimos a la calle a preguntarle a la propia comunidad cuáles fueron las informaciones más importantes de este 2025 que ya se va. Vea qué nos dijeron.

En primer lugar, por lejos lo más importante fue el rotundo triunfo del electo Presidente José Antonio Kast en la Región de Ñuble, que con un 69,85% en segunda vuelta le entregó al futuro mandatario la votación porcentual más alta del país. Recordemos que en primera vuelta, el líder republicano obtuvo el 31,64% de los sufragios, por lo que en el balotaje se registraron más del doble de las preferencias a su favor.

Eso para empezar, pues también la gente puso en relieve los distintos hechos cuestionables que hicieron respingar la nariz a más de alguien. Anote situaciones como el sueldo que la exseremi de Salud, Ximena Salinas, estuvo cobrando varios meses después de dejar su cargo; o los distintos casos en que se vio envuelto el Servicio de Salud Ñuble, donde incluso se solicitó a Contraloría revisar el proceso que acabó nombrando a Elizabeth Abarca como directora del mismo.

Pero hay más casos extraños, como la jugosa indemnización que se le dio a la exdirectora de Prodemu, América Burboa, sin explicación alguna y luego que dejara su cargo en medio de diversas acusaciones de acoso laboral y vulneración de derechos; las distintas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Chillán, incluyendo el caso de “informes clonados” de algunos trabajadores a honorarios de la misma; o las situaciones que informamos en su momento respecto del CBR de Coihueco y también de Chillán, este último ya transformado en caso nacional.

¿Se acuerda del megaapagón ocurrido el 25 de febrero de este año? Pues varios todavía lo recuerdan porque dejó clarito que somos muy vulnerables sin energía eléctrica. A eso, la gente sumó situaciones como el incendio forestal que afectó a la zona cordillerana de San Patricio, en la comuna de Coihueco, que arrasó con buena parte de la flora del sector; y, por supuesto, los recortes presupuestarios que sufrió el bolsón de recursos del GORE de Ñuble y cuyos coletazos aún se sienten.

En resumen, tuvimos un año bien variopinto y muy noticioso, en el que los puntos negros estuvieron en situaciones que cruzan la línea de la transparencia y el buen actuar en las funciones públicas. Son las informaciones que no quisiéramos tener que contarles y que esperamos no tener que volver a vivir, mucho menos en una región donde cada peso cuenta y solo debiera estar destinado a solucionar los problemas de la gente, no a causas particulares. Esperamos que el 2026 sea mejor y, por supuesto, transparente y diáfano. Como Ñuble lo merece.

2

¿Qué le pedimos al 2026 para la región? Autoridades nos compartieron sus deseos para el próximo año

Teníamos ganas de hacer esta nota y la reservamos para el último día del año. Pero como sabíamos que nos íbamos a llenar de cartas, peticiones y solicitudes, decidimos que el destino se encargara de ponernos delante a las cinca primeras autoridades que quisiera para que nos regalaran sus anhelos de cara al 2026 que llegará esta noche. ¡Y mire usted con quiénes nos encontramos!

El diputado Felipe Camaño la tenía clarita pidiendo que el nuevo gobierno que asumirá en marzo próximo traiga un estilo de hacer política más refrescante y ajeno a los viejos vicios de la política.

“Se les abre la oportunidad de hacer bien las cosas y espero que no la desaprovechen. Para mi Región de Ñuble, solo pido prosperidad y voluntad de las autoridades sectoriales para superar tantos problemas que aquejan a la gente. Que tengamos más trabajo, seguridad y una economía regional pujante y en crecimiento permanente. Ese es el camino para superar las brechas que hoy tenemos en Ñuble y que nos impiden avanzar como queremos y merecemos”, dijo.

Acto seguido, el gobernador regional Óscar Crisóstomo apuntó: “Mi mayor deseo es que Ñuble se consolide como la mejor región para vivir, donde cada habitante pueda alcanzar la felicidad, porque estoy convencido de que ese es el sentido más profundo de la vida y la verdadera razón del trabajo que realizamos día a día en el Gobierno Regional. Nuestras políticas y proyectos están diseñados precisamente para avanzar, evolucionar y, en definitiva, cambiar la vida de las personas”.

En nuestro recorrido, nos encontramos con el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, quien pidió “fortalecer el trabajo colaborativo entre el sector público, privado y la comunidad, consolidando alianzas estratégicas que permitan enfrentar desafíos comunes, potenciar la confianza y construir soluciones conjuntas para el desarrollo económico y social de la región”.

Desde el mundo policial, el jefe (s) de la Zona Ñuble, Coronel Diego Salas, solicitó la consolidación de un trabajo colaborativo permanente entre la comunidad, las autoridades y las instituciones de seguridad, fortaleciendo la coordinación y la confianza mutua, de modo que la prevención del delito sea una tarea compartida y sostenida en todos los territorios de la región.

“Que se fortalezca la conciencia preventiva y el autocuidado ciudadano, promoviendo una comunidad informada, participativa y comprometida con su propia seguridad. Que Carabineros cuente con las herramientas, medios y respaldo necesarios para enfrentar eficazmente la delincuencia, junto con una comunidad que confíe, apoye y valore su labor diaria, reconociendo el rol fundamental de la institución en la seguridad, el orden público y la tranquilidad de las familias de Ñuble”, destacó.

Y cuando estábamos cayendo en que nos hacía falta una voz edilicia, nos topamos con el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, quien pidió que “se siga fortaleciendo la seguridad, trabajando de la mano con nuestra comunidad para que cada vecino y vecina pueda vivir tranquilo, confiado y en paz. Que la prevención, la inclusión y la colaboración sigan siendo los pilares que nos permitan avanzar juntos hacia una comuna más segura y protegida para todos. Además, mi mayor esperanza es que el bienestar de nuestra gente sea la prioridad en cada proyecto y acción que emprendamos”.

3

¡Ola de calor en Ñuble!: la región está en Alerta Roja por período de temperaturas extremas

Tal como estaba anunciado, la Región de Ñuble va a tener un inicio de año más caliente que el guatero del diablo. De hecho, los termómetros anuncian que para hoy y mañana andaremos en los 36° como si nada, y de ahí en adelante deambularemos de los 30° hacia arriba. Eso no solo significa que vamos a salir a la calle con la lengua afuera, sino también que la mesa está servida para la ocurrencia de incendios forestales. Y ahí hay que irse con cuidado.

Sin ir más lejos, Ñuble ya está con Alerta Roja declarada desde el lunes porque la prevención es la máxima a seguir. Y es que hasta el cierre de esta edición, la región registraba un 25% más de incendios forestales que la misma fecha del año pasado, aunque el daño ha sido considerablemente menor (-62%), por lo que todo está dispuesto para que el inicio de año sea lo más tranquilo posible y no al fragor de las brasas.

“Solo el fin de semana largo de Navidad tuvimos 24 incendios forestales en solo cinco días, lo que nos dice que el apoyo de la ciudadanía no está funcionando por acciones negligentes que están a la orden del día. Maquinarias agrícolas con fuentes de calor o con escasa mantención han provocado incendios, y aunque los equipos de emergencia han hecho un trabajo eficiente de combate, los siniestros siguen aumentando”, señaló el director regional de CONAF, Juan Salvador Ramírez, al respecto.

Al momento, Ñuble cuenta con 19 brigadas terrestres de combate diurno y una nocturna, además de seis aeronaves. A todo eso se suman los recursos de Bomberos y también los que disponga cada municipio, aunque si la situación llegase a escaparse de las manos siempre se puede contar con apoyo nacional para combatir las llamas.

En tanto, Carabineros y PDI también han sido un apoyo fundamental y ya se cuenta con más de 60 personas detenidas por la generación de incendios forestales que están siendo debidamente investigadas. Por lo mismo, el llamado es a la prevención y al autocuidado, hacer caso al mensaje de la autoridad y ante cualquier situación sospechosa llamar sin dudar a los teléfonos de emergencia de Carabineros (133), Bomberos (132) o Conaf (130). Más claro, imposible.

4

Gobernador regional sacó la balanza: Ñuble cierra 2025 con avances considerables en obras de magnitud

Llega el cierre del año y también la hora de poner en la báscula el resumen de 12 meses intensos que tuvieron de todo para el Gobierno Regional, incluyendo tijeretazos presupuestarios. Sin embargo, el 2025 estuvo marcado por la concreción y puesta en marcha de distintas obras de magnitud que sin duda le dan un refresco al presente de la Región de Ñuble.

Obras como el primer ELEAM, financiado íntegramente por el GORE en la comuna de San Ignacio, la construcción de la Compañía de Bomberos en el sector UltraEstación y ser la primera región en contar con un sistema de televigilancia integrado y moderno con 164 cámaras operativas conectadas con CENCO y PDI en todo el territorio, son algunos de los importantes pasos que ha dado Ñuble.

«Estamos cerrando un año que ha marcado un antes y un después. Asumimos el desafío de liderar, financiar y de manera inédita, ejecutar directamente. Esto no solo es novedoso en Ñuble, sino en todo el país; estamos escribiendo la historia al utilizar nuestras competencias para entregar soluciones donde antes solo había espera», comentó el gobernador regional Óscar Crisóstomo, a la hora de sopesar un año bien vertiginoso y exigente.

No detallaremos todo lo que se ha materializado, pero sí le podemos contar que 2025 cerró con avances significativos en proyectos emblemáticos de salud y bienestar, como la inauguración del primer Centro del Parkinson y un avance del 70% en las obras del Centro Teletón. Además, está el Cesfam de Pinto que ya alcanza el 44,5% de su construcción.

En espacios públicos, el año finaliza con un 62% de avance en la remodelación de la Plaza San Francisco; el inicio de la techumbre del patio Isabel Riquelme en el Mercado de Chillán y la entrega de 10 canchas de pasto sintético, 7 espacios deportivos y 15 sedes sociales.

Por el lado de la seguridad, se anotan avances como la entrega de 13 carros de Bomberos, 32 vehículos para Carabineros y la renovación de 122 unidades de transporte público entre buses y colectivos. En materia de conectividad, se puso en marcha el proyecto «Última Milla» para reducir la brecha digital rural. Además, destaca la finalización de 22 diseños para servicios sanitarios rurales (APR), obras que benefician a 8.613 familias.

«Ha sido un año de gran esfuerzo colectivo. Los avances en salud, seguridad e infraestructura vial demuestran que cuando Ñuble trabaja unido, los resultados llegan al corazón de los hogares», finalizó la primera autoridad regional.

5

¡Lista la cartelera del Festival de Cine Nacional de Ñuble!: “Me rompiste el corazón” de Boris Quercia abrirá el certamen

Vayan comprando sus palomitas de maíz porque la séptima edición del Festival de Cine Nacional de Ñuble ya anunció varias de las cintas que estarán presentes en un evento que promete quedarse de manera perpetua en la retina de los amantes del séptimo arte. Así que aquí le vamos a dejar algunas de las películas con las que podrá deleitar su paladar cinéfilo.

Desde ya le contamos que la película Me rompiste el corazón, dirigida por Boris Quercia y ambientada en la bohemia chilena de la década de 1940, abrirá los fuegos el martes 13 de enero a las 20 horas en la gran sala del Teatro Municipal de Chillán, ocasión en que se desarrollará también la ceremonia de inauguración. La cinta contará con la presentación de sus protagonistas, los actores Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky.

El filme de clausura será La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes y ganadora del Gran Premio del Jurado de Un Certain Regard en el Festival de Cannes en 2025. Dicha obra será puesta en escena el sábado 17 de enero a las 20 horas, también en la gran sala del Teatro Municipal de Chillán, y se encargará de poner la guinda a la torta de este magno evento.

Pero entremedio, también hay otras cintas de buen talaje artístico, como el clásico fundamental del cine nacional El húsar de la muerte del director y actor chileno Pedro Sienna. Este antiguo largometraje narra las aventuras del héroe nacional Manuel Rodríguez. Asimismo, se propone un diálogo entre dos obras contemporáneas radicalmente distintas como son La ola de Sebastián Lelio y Matapanki, ópera prima y largometraje de egreso de Diego “Mapache” Fuentes.

Les recordamos que aún están abiertas las inscripciones para participar de la Universidad del Cine, actividad dirigida a jóvenes y personas adultas de la región, que ofrece talleres especializados y gratuitos impartidos por profesionales del sector audiovisual. La oferta formativa incluye el taller de Rodaje de Videoclip, taller de Dirección de Arte, taller Nuevas Estéticas del Cine Documental Chileno, taller de Narrativas Inmersivas y taller de Cine Documental Comunitaria para Mujeres. Así que si se motiva, aquí le dejamos el link para que se pueda anotar (https://forms.gle/zu3ejD78SNjSDSc27)

Para los pequeños cinestas estará el espacio Escuela de Cine, dirigido a niñas y niños de entre 9 y 14 años. Esta actividad busca acercar al público el lenguaje audiovisual a través del juego, la experimentación y el trabajo colectivo, incentivando la creatividad y la imaginación en la creación de sus propios nanometrajes. El proceso culmina con la muestra de las obras en la gran pantalla del Teatro Municipal de Chillán, junto con una ceremonia de titulación y una función de la película de animación y ganadora del Oscar Flow (2024). ¿Quiere participar?, pues aquí le dejamos el link de inscripción (https://forms.gle/DmobLtUxHYY7RFWS9)

No está de más subrayar que pueden obtener sus tickets gratuitos en www.nublecine.cl o bien de manera presencial en las boleterías del teatro. Todas las actividades del festival son gratuitas y es posible revisar la programación en la cuenta de IG @nublecine. Ahí encontrará todos los detalles del Festival de Cine Nacional de Ñuble, un evento financiado por el Fondo Audiovisual Convocatoria 2025, y que cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de Chillán y la Corporación Cultural Municipal de Chillán.

Esperando que hayan hecho todas sus compras de fin de año y no se vean en la urgencia de andar a última hora haciendo filas interminables porque se les olvidó comprar el perejil, nos vamos despidiendo, deseándoles que tengan un inicio de año estupendo y que el 2026 le traiga solo cosas buenas.

Por nuestra parte, dé por seguro que solo vamos a salir de la piscina a dar los abrazos porque tenemos los termómetros a punto de explotar. Pero también, tengan por seguro que se necesita mucho más que calor para evitar que sigamos escudriñando por todos los rincones de Ñuble. Mire que somos más curiosos que una suegra cesante.

¡Nos vemos el próximo año!

