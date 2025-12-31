PS cierra mal el 2025: diputados respaldan a Manouchehri ante solicitud de desafuero de Espinoza

El Partido Socialista cierra 2025 tensionado por uno de sus conflictos internos más duros del último tiempo. La bancada de diputadas y diputados del PS emitió una declaración respaldando “plenamente” a Daniel Manouchehri, luego de que el senador Fidel Espinoza ingresara una solicitud de desafuero en su contra ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En el documento, la bancada afirmó: “Respaldamos plenamente al diputado Daniel Manouchehri ante la acción que busca su desafuero. Daniel ha tenido la valentía y el coraje de enfrentar redes de poder y corrupción que durante años han operado en Chile, asumiendo todos los costos y riesgos que eso implica”.

Los parlamentarios sostuvieron que no existe fundamento para avanzar en la acción judicial: “No existe sustento jurídico para desaforar a un parlamentario por expresiones realizadas en la Sala, en el marco de un debate político previo. Abrir esa puerta sería un grave precedente para la democracia”.

Además, advirtieron sobre los efectos que un fallo adverso podría tener en la actividad legislativa: “Intentar silenciar a quienes denuncian redes de poder no puede convertirse en práctica política”.

La declaración también subrayó la legitimidad electoral del diputado por Coquimbo: “Daniel cuenta con una legitimidad ciudadana incuestionable. Fue el diputado más votado en la historia de la Región de Coquimbo y una de las mayorías nacionales”.

La ofensiva judicial de Espinoza

La acción judicial de Fidel Espinoza se originó tras el incidente ocurrido el 10 de noviembre, durante la sesión del Senado en que se votó la acusación constitucional contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. En medio del debate, la situación escaló cuando Espinoza increpó a Manouchehri, quien lo habría tratado de “corrupto”. El episodio obligó a suspender temporalmente la sesión.

Espinoza presentó primero una querella, pero el Poder Judicial indicó que, tratándose de una acción por injurias, debía previamente solicitar el desafuero, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal.

En su escrito, el senador sostiene que los hechos no están cubiertos por la inviolabilidad parlamentaria, argumentando que la sesión estaba suspendida: “Cualquier interacción en ese lapso escapa a la función del cargo y la inherente cláusula de irresponsabilidad”.

Además, acusa una segunda imputación durante punto de prensa, señalando un “ánimo de injuria”.

Desde el entorno del diputado sostienen que Manouchehri se defenderá invocando la inviolabilidad parlamentaria y han recordado que fue Espinoza quien, según su versión, lo insultó en sala y lo habría amenazado, motivo por el cual el diputado presentó una denuncia por amenazas ante el Ministerio Público.

Preocupación interna en el PS

El caso preocupa al Partido Socialista, ya que se produce en un contexto en que Manouchehri ha sido uno de los rostros visibles en la denuncia de irregularidades en el Poder Judicial, participando en procesos que derivaron en la salida de autoridades como Ángela Vivanco, Diego Simpertigue y Antonio Ulloa.

En sectores socialistas existe temor de que determinados sectores del mundo judicial adopten una postura severa contra el diputado.

La bancada cerró su declaración señalando que confían en la imparcialidad institucional: “Confiamos en que las instituciones de justicia actuarán con independencia e imparcialidad”.