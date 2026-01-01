Zohran Mamdani jura el cargo como alcalde de Nueva York

El progresista Zohran Mamdani, musulmán de 34 años, asumió la madrugada del jueves la alcaldía de Nueva York con un ambicioso programa social bajo el brazo y la esperanza de un cambio pese a su limitada experiencia y tras una etapa marcada por el alto coste de vida y los escándalos de corrupción de la anterior administración de la ciudad.

“Es realmente un honor y el privilegio de una vida”, declaró Mamdani a los periodistas tras convertirse en alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. Juró el cargo justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada junto a sus familiares. El político del ala socialista fue investido por la fiscal estatal Letitia James, a la que consideró una de sus inspiraciones, en una estación de metro histórica, de diseño español y cerrada al público llamada Old City Hall, y que se encuentra debajo de la Alcaldía.

Tachado por Trump de “comunista”

Mamdani deberá convertir en políticas concretas las promesas de su campaña mientras los ojos del mundo -y en particular los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump– seguirán de cerca cada una de sus decisiones. El joven político, miembro del Partido Socialista Democrático de América y a quien Trump calificó como “comunista” (aunque tras su elección protagonizaron un acercamiento), llega a la alcaldía tras cuatro años como asambleísta estatal y de trabajar ayudando a personas con problemas para acceder a una vivienda.

Su victoria en las elecciones locales el pasado mes de noviembre ha sido también un revulsivo para el alicaído Partido Demócrata, incapaz de encontrar un liderazgo que compita con Trump, y ha sacudido el tablero político gracias a la fuerte conexión que logró con sus votantes, tanto en las redes como en las calles, al defender sus ideas progresistas.

La elección del lugar, una obra maestra arquitectónica, no es casual: refleja su compromiso con la clase trabajadora, dijo su oficina. Mandami hizo campaña con la promesa de bajar el costo de vida. Prácticamente desconocido hace un año, tendrá ahora que cumplir su ambicioso programa, que prevé la congelación de los alquileres, la construcción de guarderías infantiles y autobuses públicos gratuitos.