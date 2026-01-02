Listo para ser formalizado: acogen querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió en su totalidad la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, habilitando a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota para avanzar hacia una formalización penal.

La acción fue acogida respecto de todos los capítulos invocados por el Ministerio Público, específicamente por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. Con esta resolución, se estima cumplido el estándar legal necesario para levantar el fuero del expersecutor.

A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que “la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime la querella de capítulos interpuesta contra el ex Fiscal Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida”, agregando que el tribunal consideró que “se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra del ex persecutor”.

El comunicado añade que, con este fallo, “la Fiscalía de Arica queda a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa, o, de no existir, solicitar fecha para una audiencia de formalización en la que se imputarán cargos criminales al señor Manuel Guerra Fuenzalida”.

Por su parte, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, valoró la resolución y afirmó que “estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación”. Añadió que la aprobación de la querella “da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene”.

Carrera explicó que ahora los pasos a seguir dependen de que el fallo quede ejecutoriado. “Hay posibilidad de que se recurra ante la Corte Suprema, por lo tanto estaremos atentos. Y una vez que ya terminemos con esa etapa, estaríamos en condiciones de proceder a la formalización de investigación y eventual solicitud de medidas cautelares”, indicó.

La querella de capítulos, presentada por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, se refiere a hechos que se habrían desarrollado entre 2015 y 2021 y constituye un mecanismo excepcional que permite autorizar la persecución penal de autoridades que gozan de fuero, sin que esta etapa implique un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado.