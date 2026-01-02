Publicidad
Listo para ser formalizado: acogen querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra PAÍS Agencia Uno

Listo para ser formalizado: acogen querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió íntegramente la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, habilitando a la Fiscalía de Arica para avanzar hacia una formalización penal.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El tribunal de alzada acogió de manera unánime la querella de capítulos presentada por la Fiscalía de Arica contra el exfiscal Manuel Guerra, estimando que se cumplen los requisitos legales para levantar su fuero. Con ello, el Ministerio Público queda habilitado para solicitar audiencia de formalización, una vez que el fallo quede firme.
Desarrollado por El Mostrador

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió en su totalidad la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, habilitando a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota para avanzar hacia una formalización penal.

La acción fue acogida respecto de todos los capítulos invocados por el Ministerio Público, específicamente por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. Con esta resolución, se estima cumplido el estándar legal necesario para levantar el fuero del expersecutor.

También te puede interesar:
De Penta a Exalmar: las graves acusaciones de la fiscalía en contra de exfiscal Guerra
De Penta a Exalmar: las graves acusaciones de la fiscalía en contra de exfiscal Guerra
Querella del CDE contra exfiscal Guerra revela que duplicó su patrimonio apenas dejó Fiscalía
Querella del CDE contra exfiscal Guerra revela que duplicó su patrimonio apenas dejó Fiscalía

A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que “la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime la querella de capítulos interpuesta contra el ex Fiscal Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida”, agregando que el tribunal consideró que “se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra del ex persecutor”.

El comunicado añade que, con este fallo, “la Fiscalía de Arica queda a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa, o, de no existir, solicitar fecha para una audiencia de formalización en la que se imputarán cargos criminales al señor Manuel Guerra Fuenzalida”.

Por su parte, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, valoró la resolución y afirmó que “estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación”. Añadió que la aprobación de la querella “da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene”.

Carrera explicó que ahora los pasos a seguir dependen de que el fallo quede ejecutoriado. “Hay posibilidad de que se recurra ante la Corte Suprema, por lo tanto estaremos atentos. Y una vez que ya terminemos con esa etapa, estaríamos en condiciones de proceder a la formalización de investigación y eventual solicitud de medidas cautelares”, indicó.

La querella de capítulos, presentada por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, se refiere a hechos que se habrían desarrollado entre 2015 y 2021 y constituye un mecanismo excepcional que permite autorizar la persecución penal de autoridades que gozan de fuero, sin que esta etapa implique un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad