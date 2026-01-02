La última semana de diciembre de 2025, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, mostró su muñeca más política y calculada: puso tensión y distensión en su relación con el Presidente electo, José Antonio Kast; le recordó en público a su par Cristián Labbé que no milita en el Frente Amplio, por sus dichos en un late de humor que no le hizo gracia; y en tono técnico le dijo al Partido Republicano que estaba dispuesto a discutir la integración del gabinete, pero bajo ciertos principios programáticos.

El pasado lunes 29, en medio de cierta incertidumbre sobre si el PNL integraría el Gobierno de la nueva administración, Kaiser llegó a “La Moneda chica” a marcar territorio antes de que el primer café se sirviera en la mesa de negociaciones con el Presidente electo, José Antonio Kast.

La estrategia de Kaiser transitó de la tensa cautela a la fijación de condiciones innegociables. Y lo hizo poniendo suspenso y con una precisión que en su partido calificaron como “quirúrgica”.

A primera hora del lunes, Kaiser se presentó como el único vocero autorizado del PNL y, encendiendo los ánimos, advirtió que las conversaciones formales con el nuevo Gobierno no habían ni siquiera comenzado.

Al salir de la cita, la narrativa era distinta. Kaiser, junto al tesorero del partido, Walter Luchsinger; el secretario general, Juan Antonio Urzúa; Cristián Daly, posible nuevo portavoz libertario; y el diputado electo Pier Karlezi, estaba satisfecho.

El diputado electo realizó anuncios en un tono fraterno y diseccionó los alcances de ese primer encuentro formal. Incluso explicó que en realidad “las líneas rojas” eran ahora “un marco operativo de cooperación con el futuro Gobierno”, donde esperaban “ser un aporte en la futura administración”.

No fue lo único. Con sutileza, explican en el sector, apoyó que el senador electo Rodolfo Carter deje el Senado si el Presidente electo se lo pide para asumir un ministerio, y dejó la puerta entreabierta a que se apoye a Michelle Bachelet en su candidatura a la ONU.

“El Presidente de la República tiene la autonomía para dirigir las relaciones exteriores de nuestro país, lo cual también incluye el apoyo a una eventual candidatura a las Naciones Unidas. Yo no le diría que es una línea roja, pero sí sería algo que nos pondría en una situación muy delicada (…), no tenemos una buena opinión de su Gobierno”, matizó, distensionando uno de los principales nudos con los republicanos.

Fuentes del PNL señalan que, en la cita, Kaiser habría aceptado integrar el gabinete en una buena cartera, lo cual sería anunciado posiblemente la próxima semana. Asimismo, el líder libertario entregó “sugerencias” de un elenco de directivos libertarios que puedan aportar al próximo Gobierno en puestos de relevancia.

Para el martes 30 de diciembre, el escenario pasó a hechos más concretos. Tras el encuentro con Claudio Alvarado, mano derecha del Mandatario electo, el ánimo de Johannes Kaiser era optimista y propositivo. Kaiser salió de la reunión con lo que analistas describieron como “algo más que un principio de acuerdo” y una actitud positiva, reflejada en las sonrisas de los protagonistas al concluir la cita.

El legislador resumió el propósito de la conversación con Alvarado bajo la premisa de que “las reglas claras conservan la amistad”, buscando que la futura relación entre el PNL y el Gobierno de Kast sea predecible y no genere crisis internas posteriores.

La cooperación con “márgenes definidos” quedó apuntando a tres ejes fundamentales que buscan desmantelar el legado de Gabriel Boric.

Kaiser se opone frontalmente a la agenda de género y educación sexual en el Ministerio de Educación, calificándolas de “adoctrinamiento”. Asimismo, rechaza de forma tajante las intervenciones de bloqueo hormonal en menores, argumentando que niños sin madurez legal para conducir o beber no deben decidir sobre cambios físicos permanentes.

El diputado logró lo que parece ser un acuerdo sobre el uso de la “perspectiva de género”, materias impositivas y sobre financiamiento estatal a proyectos que considera inapropiados del Ministerio de las Culturas.