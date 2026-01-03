“Tuvimos una comisión política, donde reafirmamos lo que veníamos diciendo, en orden a hacer una oposición vigilante, pero también colaboradora en todo cuanto sea posible por el bien del país (…). La postulación a la Secretaria General de la ONU de la expresidenta Bachelet, no debiera ser objeto de disputas menores, sino de una política de Estado, tal como lo fue el caso del exministro Allamand, cuando se postuló a la SEGIB y fue apoyado por el Gobierno del Presidente Boric”.

Las palabras de la líder del PS, la senadora Paulina Vodanovic, en una cita en La Moneda previo a la celebración de Año Nuevo, grafican cuáles son las dos definiciones clave que el PS debe oficializar el 10 de enero en su comité central: oposición colaborativa al nuevo Gobierno y la consecuente reciprocidad para la postulación de Bachelet a la ONU.

A lo anterior se suma la autocrítica tras la derrota presidencial. Además, en el PS algunas “voces minoritarias pero influyentes”, dicen en París 873, conducen un debate interno socialista sobre el tipo de oposición que se quiere establecer ante el Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast.

Mientras, el Partido Comunista ya tomó una postura, anticipando movilizaciones desde el momento en que asuma el nuevo Gobierno. Esto ha provocado reacciones en la oposición y en sectores del Socialismo Democrático y la DC, que buscan distanciarse de la propuesta del PC.

“Colaboración con Kast sin prejuicios, con apoyo a Bachelet”

La respuesta del PS al PC es mayoritariamente más empática con el nuevo Gobierno, el cual aún no anuncia que apoyará a la expresidenta Michelle Bachelet para su postulación a la ONU, pese a que ya es casi un hecho.

En la corriente Nueva Izquierda y el Tercerismo están con ese objetivo en el radar y es su apuesta la moderación y no hacer la revolución en las calles.

Por ejemplo, en el Canal 9 de Biobío, el senador del PS Gastón Saavedra marcó distancia con el PC al llamar a terminar el gobierno actual antes de asumir un rol de oposición. Hizo un llamado a la autocrítica en cada partido y a construir un nuevo camino para el país, evitando recetar movilizaciones.

Saavedra señaló que el PC es responsable de su postura y recordó la derrota en el plebiscito constitucional de 2022, advirtiendo que la ciudadanía no apoyará actos refundacionales. Enfatizó la importancia de asumir errores y construir un nuevo relato político.

En el PS, su par, el senador Juan Luis Castro, también va en ese tono, y expresó en La Tercera su desacuerdo con la estrategia del PC, agregando que la movilización social debe ser una respuesta correcta, no una táctica de oposición anticipada antes de la llegada de un nuevo Gobierno

Lo más duro que dice el hombre fuerte del PS en O’Higgins a El Mostrador es: “En el PS abriremos el análisis postelectoral el 10 enero en un comité central. Queremos hacerlo sin precipitación pero con mucha profundidad, para perfilar el modo de oposición que seremos a contar de marzo, con sentido de diálogo pero a la vez cautelando los derechos sociales de la ciudadanía”.

Vodanovic llega al debate del 10 superando a Elizalde en el Maule

La líder del PS, Paulina Vodanovic, presidenta del partido, ha sido quizás hasta más ruda en la crítica al PC y su llamado a movilizaciones, argumentando que “el Partido Comunista incluso cuando ha sido Gobierno ha estado en la calle”, por lo que “llamar a las movilizaciones es algo que forma parte de su forma de hacer política”, aunque advirtió que la manifestación es un derecho constitucional.

La líder del Partido Socialista (PS) dejó claro en la comisión política, que su enfoque no será salir a “quemar la calle”. Su postura se define al interior de París 873 como una “oposición colaborativa sin prejuicios”. Esa definición, que ya zanjó, implica que el PS estará dispuesto a evaluar las propuestas y acuerdos nacionales que el Presidente electo, José Antonio Kast, presente, como mencionó en el discurso tras su victoria en el balotaje.

Vodanovic espera que el nuevo jefe de Palacio lo cumpla, pero advierte en la tienda de Allende que esto no significa otorgar un “cheque en blanco”. La clave será observar el tipo de Gobierno que ejerza J. A. Kast, para determinar la naturaleza de la oposición que el PS adoptará.

La cita con Squella que viene

La socialista por el Maule, que obtuvo 7 mil votos más que Álvaro Elizalde en los comicios de noviembre, reconoce un “pecado” de la izquierda en materia de seguridad. Tal como sostienen otros miembros de la mesa, la mujer de hierro socialista ha expresado que la izquierda ha permitido que la derecha se adueñe de las banderas de la seguridad, la inmigración y la economía.

Incluso ha comentado en su entorno que cuando en 2021, en su campaña a senadora por Santiago, donde perdió, hizo hincapié en la realidad delictiva en aumento fue calificada de “momia fascista” por compañeros del PS.

Sus cercanos dicen que defenderá que el Partido Socialista tiene su propia línea política, tomará distancia de las acciones del PC y también de la propuesta federativa del PPD.

Vodanovic en paralelo ha desarrollado una relación de diálogo con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, desde hace meses, cuando el senador electo la invitaba algunos foros de perfil académico, ya que ambos fueron profesores de Derecho Constitucional.

En la últimas semanas también han conversado y, mientras algunos dicen que fue una plática muy breve, otros aseguran que duró un lapso que rebasó lo mezquino, aunque discreta e institucional. La próxima semana se reunirían nuevamente a tomar un café y “abordar temas pendientes”.

La autocrítica más brutal del cónclave del 10 de enero

Para el comité central del 10 de enero algunos de sus dirigentes más influyentes preparan una autopsia política con la frialdad de quien ya ha visto derrotas varias electorales menos brutales que la de Jara, que fue por casi 18 puntos.

En la mesa del PS algunos plantean que la derrota frente a José Antonio Kast, con el aplastante 58% de los votos, no fue un accidente; fue el resultado de una maquinaria que dejó de funcionar en los territorios donde solían mandar, y de una borrachera que alguien tiene que pagar.

El secretario general del PS, en su crítica en una entrevista en La Tercera, fue claro: el partido de los trabajadores y su coalición perdieron la fuerza territorial que ostentaron por un cuarto de siglo y, en el camino, se olvidaron de cómo hablarle al centro político para sumar la fuerzas.