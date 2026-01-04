Denuncia de jefa de Inteligencia termina apuntando a su propio hijo

Hallazgo y denuncia: En marzo, la prefecta general Consuelo Peña San Miguel encontró un paquete con marihuana y cocaína en las inmediaciones de su casa en Valdivia y realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Cargo y trayectoria: Peña es subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, tiene 51 años, 34 de carrera policial y en abril de 2024 se convirtió en la primera mujer en alcanzar el grado de prefecta general.

Primeras indagatorias: Tras la denuncia, la Fiscalía abrió una causa reservada y, en un inicio, se investigó la hipótesis de que el hallazgo buscara incriminarla.

Giro en la investigación: Con el avance de las diligencias, los antecedentes comenzaron a apuntar a un hecho ocurrido al interior de su entorno familiar.

Rol del hijo de la prefecta: Según reconstrucciones publicadas por The Clinic, el receptor del paquete sería su hijo de 32 años, considerado testigo y “sujeto de interés”, con presuntos contactos con un traficante local y transferencias por más de un millón de pesos.

Cambio de organismo investigador: Ante este escenario, el fiscal Daniel Soto traspasó la investigación desde la PDI al OS7 de Carabineros de Valdivia para evitar un conflicto de interés.

Movimiento interno en la PDI: En ese contexto se registró el traslado temporal de una detective, que la institución calificó como una reasignación administrativa por un mes, sin vínculo directo con la indagatoria.

Detención del presunto proveedor: El supuesto traficante, identificado como N.T.M., fue detenido junto a su pareja, formalizado el 30 de octubre por tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva.