Denuncia de jefa de Inteligencia termina apuntando a su propio hijo
La subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile, Consuelo Peña, denunció drogas halladas cerca de su casa en Valdivia; la causa reservada terminó apuntando a su hijo como “sujeto de interés” y pasó al OS7 de Carabineros para evitar conflicto de interés.
-
Hallazgo y denuncia: En marzo, la prefecta general Consuelo Peña San Miguel encontró un paquete con marihuana y cocaína en las inmediaciones de su casa en Valdivia y realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.
-
Cargo y trayectoria: Peña es subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, tiene 51 años, 34 de carrera policial y en abril de 2024 se convirtió en la primera mujer en alcanzar el grado de prefecta general.
-
Primeras indagatorias: Tras la denuncia, la Fiscalía abrió una causa reservada y, en un inicio, se investigó la hipótesis de que el hallazgo buscara incriminarla.
-
Giro en la investigación: Con el avance de las diligencias, los antecedentes comenzaron a apuntar a un hecho ocurrido al interior de su entorno familiar.
-
Rol del hijo de la prefecta: Según reconstrucciones publicadas por The Clinic, el receptor del paquete sería su hijo de 32 años, considerado testigo y “sujeto de interés”, con presuntos contactos con un traficante local y transferencias por más de un millón de pesos.
-
Cambio de organismo investigador: Ante este escenario, el fiscal Daniel Soto traspasó la investigación desde la PDI al OS7 de Carabineros de Valdivia para evitar un conflicto de interés.
-
Movimiento interno en la PDI: En ese contexto se registró el traslado temporal de una detective, que la institución calificó como una reasignación administrativa por un mes, sin vínculo directo con la indagatoria.
-
Detención del presunto proveedor: El supuesto traficante, identificado como N.T.M., fue detenido junto a su pareja, formalizado el 30 de octubre por tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva.
-
Estado actual del caso: La Fiscalía mantiene reserva sobre los antecedentes y la PDI afirmó que su director general tomó conocimiento al momento de la denuncia; la causa sigue en tramitación con diligencias en curso.
Lea la nota completa en el siguiente link.
Inscríbete al nuevo Newsletter Aquí Los Ríos de El Mostrador, y súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los temas más importantes de tu región.