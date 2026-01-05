Gobierno ingresa proyecto para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública

Este lunes ingresó a trámite en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, iniciativa que —según destaca el comunicado conjunto de los ministerios de Justicia y Seguridad Pública— “busca fortalecer el combate al crimen organizado al interior de las cárceles y reforzar la seguridad de los recintos penitenciarios”.

Con el proyecto, Gendarmería pasa a depender del Ministerio de Seguridad Pública, al igual que Carabineros y la Policía de Investigaciones, instituciones que, de acuerdo al Artículo 101 de la Constitución, son “esencialmente obedientes y no deliberantes”, además de “profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

La reforma fue anunciada el mes pasado por el Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que la situación en las cárceles, revelada por la Operación Apocalipsis y que derivó en la detención de varios gendarmes, “obliga a hacer un cambio institucional”.

En esa ocasión, el Mandatario recalcó que la medida busca separar las funciones de seguridad penitenciaria de las labores de reinserción social, competencias que continuarán bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para lograr ese objetivo, el proyecto establece un plazo de 12 meses contados desde la publicación de la reforma constitucional, para que el Presidente de la República envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social.

Cabe mencionar que el Presidente Gabriel Boric también reveló que el tema se abordó durante su encuentro con José Antonio Kast. “Algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer y vamos a conversar más en detalle porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político”, dijo el Mandatario día del anuncio del proyecto.

Hoy, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó que esta era una iniciativa esperada por mucho tiempo y que resulta “indispensable para fortalecer la seguridad pública y enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, agregó que “esta es una reforma urgente y necesaria para el país, que va en la dirección de fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de seguridad pública, de combate al crimen organizado y anticorrupción, que reconoce y posiciona a Gendarmería de Chile como un organismo clave para ese objetivo”.

El comunicado del Gobierno destaca que esta iniciativa va en línea con un conjunto de reformas legales impulsadas en los últimos años, orientadas a equiparar progresivamente el tratamiento normativo de Gendarmería de Chile al de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Ello ha implicado, entre otros aspectos, fortalecer su integración en el sistema de justicia penal; robustecer su estatuto de protección, garantizando condiciones equivalentes frente a riesgos inherentes al ejercicio de sus funciones; ampliar las garantías para el uso racional de la fuerza; y consolidar su participación en instancias de coordinación interinstitucional en materia de seguridad, como el Sistema de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.