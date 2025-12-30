Pasarán Año Nuevo tras las rejas: preventiva para civiles y gendarmes en caso Operación Apocalipsis

Tras once intensas jornadas de la megaformalización por la llamada Operación Apocalipsis, este martes el 12° Juzgado de Garantía de Santiago dio a conocer la resolución que afectará a los 62 imputados presentes en la audiencia vinculados a la red de corrupción que operaba en las cárceles de San Joaquín y Santiago 1.

Tras casi dos horas de lectura de fallo, el juez Francisco Ramos fue tajante: 20 civiles y 42 exgendarmes quedaron con prisión preventiva por su participación en los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno y lavado de activos. Con esto, todos ellos pasarán el Año Nuevo tras las rejas mientras continúa la investigación, que tiene un plazo de 300 días.

Cabe mencionar que, en las jornadas previas, la Fiscalía Occidente solicitó prisión preventiva para la mayoría de los imputados y arresto domiciliario total para seis civiles identificados como “manilleros”, medida que ya fue acogida por el tribunal. Hasta ahora, dos imputados se mantenían en prisión preventiva.

🔴 EN VIVO: 12° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de 62 civiles y funcionarios de Gendarmería imputados como autores de asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno. Plazo de investigación: 300 días. pic.twitter.com/hbKr36iCzw — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 31, 2025

Las defensas, por su parte, habían solicitado medidas menos restrictivas, desde arresto domiciliario hasta firma mensual, argumentando irregularidades en la investigación y circunstancias humanitarias de algunos imputados. Nada de eso convenció al tribunal, que optó por una medida drástica y contundente.