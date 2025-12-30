Publicidad
Pasarán Año Nuevo tras las rejas: preventiva para civiles y gendarmes en caso Operación Apocalipsis

Pasarán Año Nuevo tras las rejas: preventiva para civiles y gendarmes en caso Operación Apocalipsis

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Todos los imputados presentes en la audiencia quedaron con prisión preventiva, medida que se extenderá mientras continúa la investigación de 300 días por los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno y lavado de activos. [EN DESARROLLO]

Tras once intensas jornadas de la megaformalización por la llamada Operación Apocalipsis, este martes el 12° Juzgado de Garantía de Santiago dio a conocer la resolución que afectará a los 62 imputados presentes en la audiencia vinculados a la red de corrupción que operaba en las cárceles de San Joaquín y Santiago 1.

Tras casi dos horas de lectura de fallo, el juez Francisco Ramos fue tajante: 20 civiles y 42 exgendarmes quedaron con prisión preventiva por su participación en los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno y lavado de activos. Con esto, todos ellos pasarán el Año Nuevo tras las rejas mientras continúa la investigación, que tiene un plazo de 300 días.

Cabe mencionar que, en las jornadas previas, la Fiscalía Occidente solicitó prisión preventiva para la mayoría de los imputados y arresto domiciliario total para seis civiles identificados como “manilleros”, medida que ya fue acogida por el tribunal. Hasta ahora, dos imputados se mantenían en prisión preventiva.

El juez Francisco Ramos lee la resolución del caso y las medidas cautelares de los imputados por el caso Operación Apocalipsis.

Las defensas, por su parte, habían solicitado medidas menos restrictivas, desde arresto domiciliario hasta firma mensual, argumentando irregularidades en la investigación y circunstancias humanitarias de algunos imputados. Nada de eso convenció al tribunal, que optó por una medida drástica y contundente.

Después de once jornadas de alegatos, 62 imputados por el caso Operación Apocalipsis, quedan en prisión preventiva.

