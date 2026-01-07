Exministros de Sebastián Piñera descartan trabajar en el Gobierno de José Antonio Kast

Tres exministros del gobierno de Sebastián Piñera declararon, por distintos motivos, que no participarán en el Gobierno de José Antonio Kast. Uno de ellos, el exministro de Educación Raúl Figueroa, se mostró disponible para colaborar desde fuera del Ejecutivo.

Figueroa explicó que su decisión se debe a su compromiso como profesor de la Universidad Andrés Bello y señaló que está dispuesto a “colaborar desde afuera en todo lo que sea necesario para que al gobierno le vaya lo mejor posible”.

Tras las declaraciones de Raúl Figueroa, el exministro de Hacienda Felipe Larraín también descartó integrarse al próximo Gobierno, argumentando sus actuales labores académicas. “Yo soy un profesor universitario. Estoy encantado haciendo lo que hago como profesor; como director de Clapes UC, y creo que desde acá se puede cooperar muy bien”, afirmó.

En la misma línea, el exministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, señaló que considera cumplida su etapa en el servicio público. Según consignó Radio Bío Bío, el ex canciller sostuvo que ya realizó su aporte al Estado y destacó que existen personas “muy bien preparadas” disponibles para asumir responsabilidades en el nuevo Gobierno.

Las definiciones de los exsecretarios de Estado se dan en medio de las conversaciones y especulaciones sobre la eventual conformación del equipo político y técnico del próximo Gobierno de José Antonio Kast, a semanas del inicio de su administración.