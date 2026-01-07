Ministra Vallejo defiende comentarios de Presidente Boric contra líderes “serviles” a Trump

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, defendió este miércoles las declaraciones del Presidente Gabriel Boric contra los líderes políticos que han respaldado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándolos de “serviles y faltos de dignidad” por “rendir pleitesía” al jefe de la Casa Blanca y respaldar la acción militar en Venezuela.

Las críticas del jefe de Estado fueron expresadas a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”, y agregó que la administración estadounidense no solo vulnera el Derecho Internacional, sino “la misma dignidad humana”.

Al respecto, la ministra vocera explicó en conversación con Sonar FM que las palabras del mandatario no surgieron de forma aislada, sino que responden a una interpretación de la política exterior estadounidense. “Queremos recordar que tanto el Presidente Donald Trump como el gobierno del Presidente Donald Trump han manifestado abiertamente querer implementar en América Latina una nueva versión de la Doctrina Monroe”, señaló.

“Cuando publican que América Latina es el hemisferio de Estados Unidos y que les pertenecemos, lo que viene a reforzar es esta lógica de tomar posesión, control, bajo la fuerza”, agregó.

Finalmente, remarcó que “el problema es que parece que nadie conoce los límites de Donald Trump y pareciera ser que no los tiene. Frente a esa situación que es bastante manifiesta y declarada por el propio Estados Unidos y su presidente, es que nuestro Presidente señala que no es íntegro ni digno que le rindamos pleitesía”.