Reforma a Gendarmería: CUT y gremios entregan carta al Presidente Boric para frenar su tramitación

Dirigentes de la CUT, la ANEF y del Frente de Trabajadores Penitenciarios solicitaron al Presidente Gabriel Boric retirar la urgencia al proyecto de ley que reforma Gendarmería, durante una acción realizada durante esta jornada en el Palacio de La Moneda, cuestionando la tramitación acelerada de la iniciativa y advirtiendo una vulneración al derecho de asociación sindical.

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, la ANEF y del Frente de Trabajadores Penitenciarios para entregar una carta dirigida al Presidente de la República solicitando detener la tramitación del proyecto que busca traspasar a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública.

El presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz Zavala, explicó que la preocupación de las organizaciones se da tanto por el contenido del proyecto como por la forma en que ha avanzado. “Nos preocupa el tratamiento que se ha dado al proyecto de traspaso de los compañeros y compañeras, tanto uniformados como civiles, de Gendarmería hacia el Ministerio de Seguridad Pública”, señaló, agregando que también inquieta “el apuro y la agilidad que ha tenido la Comisión de Constitución en aprobar en general este proyecto”.

Díaz sostuvo que cualquier modificación debe realizarse con participación de los trabajadores. “Este traspaso tiene que ser con diálogo con los trabajadores y trabajadoras, y además resguardar algo muy importante en la historia del movimiento sindical penitenciario, que son 65 años de construcción de organización sindical”, afirmó.

Desde el Frente de Trabajadores Penitenciarios, José Carrasco Silva, presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, advirtió que la reforma no aborda los problemas estructurales del sistema. “Todo avance significativo para Gendarmería puede ser un aporte, pero solo si se trabaja con los representantes de los trabajadores penitenciarios. Si no, va a fracasar en el tiempo”, señaló.

Carrasco recalcó que los gremios no avalan prácticas irregulares dentro de la institución. “Nunca vamos a estar a favor de la corrupción en Gendarmería. Todo acto de corrupción debe ser denunciado”, dijo, aunque advirtió que hoy existen limitaciones para hacerlo. “Muchas veces no existen canales formales de denuncia donde se proteja al funcionario que denuncia”.

El dirigente agregó que el proyecto omite aspectos clave como la sobrepoblación penal, la segregación de la población carcelaria y la presencia de bandas de crimen organizado en distintos recintos, además de generar “una incertidumbre general” entre los funcionarios respecto de eventuales pérdidas de derechos laborales.

Las organizaciones reiteraron su disposición a participar en una mesa de diálogo y llamaron al Ejecutivo y al Congreso a revisar en profundidad el proyecto antes de continuar su tramitación.