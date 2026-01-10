La excandidata presidencial del oficialismo —y también de la DC— reapareció este fin de semana en el Estadio Popular Leonel Sánchez, en una nueva versión de la Fiesta de los Abrazos organizada por el Partido Comunista, y aseguró que este año será necesario “mucho análisis y autocrítica de nuestro partido, de la izquierda, de la centroizquierda chilena y del progresismo” para determinar, según dijo, cómo la izquierda “obtuvo una derrota frente a la ultraderecha”.

Acompañada por los ministros Camila Vallejo y Nicolás Cataldo, Jara utilizó el escenario principal no para lamerse las heridas, sino para exigir una “reflexión incómoda y descarnada” sobre por qué José Antonio Kast terminó llevándose el triunfo. Su tesis es clara: la izquierda no puede avanzar si solo se dedica a señalar los defectos del adversario.

“Obtuvimos una derrota frente a la ultraderecha”

En una de sus intervenciones más políticas tras la derrota electoral frente a José Antonio Kast, la excandidata Jeannette Jara presentó tres pilares clave que, a su juicio, deben guiar la reconstrucción de su sector.

“Este año va a requerir de mucho análisis y autocrítica de nuestro partido, de la izquierda, de la centroizquierda y del progresismo (…) nosotros también tenemos responsabilidades en la conducción de este proceso y de cómo obtuvimos una derrota frente a la ultraderecha. No me basta con saber que esto es un movimiento internacional, creo que si nosotros queremos seguir y proyectarnos hacia el futuro debemos hacer una reflexión incómoda y descarnada, a fin de poder seguir avanzando”, dijo Jara.

Y agregó: “Creo que es necesario porque cuando uno ve solamente el defecto en el otro, en el que está la vereda del frente, no logra hacer mejoras en su propia construcción y yo creo que eso es bien poco revolucionario, por el contrario, estar siempre marcando el paso, así que creo que tenemos un gran desafío en eso”.

Para la ex abanderada, centrarse únicamente en la “vereda del frente” es una actitud “bien poco revolucionaria” que solo sirve para marcar el paso en el mismo lugar. El diagnóstico de Jara apunta a que el sector tuvo responsabilidades propias en la conducción del proceso que derivó en la derrota frente a la ultraderecha.

Jara insistió en que los proyectos políticos se construyen con persistencia y que “la derrota siempre es breve”. Sin embargo, advirtió que para volver a ser mayoría, el progresismo debe ganar la batalla cultural, no solo la electoral, mediante una disputa ideológica profunda en los territorios, los municipios y el Parlamento.

Mientras en los pasillos del estadio —donde la entrada costaba $8.000— se rendían homenajes a figuras como el “Mono” González y Valentín Trujillo, el aire político estaba cargado con la realidad del nuevo ciclo.

Carmona: “Seremos oposición constructiva cuando se trate de políticas que beneficien a mayorías”

El timonel del Partido Comunista, no usó rodeos en la Fiesta de los Abrazos para definir cómo enfrentarán el ciclo político bajo el mando de José Antonio Kast. El mensaje para la militancia y para el Palacio fue nítido: el PC se declara en estado de oposición, pero con una estrategia de doble vía que no regalará espacios de poder.

Definieron una postura de oposición crítica ante cualquier política que pretenda retroceder en los derechos ya conquistados por la ciudadanía. No obstante, distinguió dos formas de ejercerla: por un lado, una oposición crítica frente a cualquier política que intente vulnerar los derechos ya conquistados; y por otro, una oposición constructiva cuando se presenten iniciativas que beneficien a las mayorías y, fundamentalmente, a las y los trabajadores.

Luego de una larga lista de cuestionamientos a Donald Trump, la Doctrina Monroe y la captura de Nicolás Maduro, el líder de los comunistas recordó una lista de efemérides de este año, entre ellos el centenerio del nacimiento de Fidel Castro y los 50 años de la desaparición de dos direcciones clandestinas del PC durante la dictadura, el timonel comunista esbozó una autocrítica y una hoja de ruta.

“A unos meses de que termine nuestro gobierno, los comunistas nos disponemos de evaluar nuestro aporte como partido en el marco de la gestión del Ejecutivo. Esto incluye la gestión de quienes ocupan cargo del gobierno, pero esa evaluación no es hoy”, señaló Carmona.

Y agregó: “Qué duda cabe que frente al próximo gobierno seremos oposición. Será una posición crítica frente a las políticas que afecten los derechos conquistados, pero seremos oposición constructiva cuando se trata de políticas que beneficien a las mayorías, en especial a las y los trabajadores. Si es necesario, haremos propuestas y estaremos en todos los espacios donde se debata, se dialogue sobre asuntos concretos, sectoriales, nacionales o internacionales.

El dirigente aclaró que el PC no se limitará a la protesta pasiva, sino que se dispone a elaborar propuestas concretas y a asegurar su presencia en todos los espacios de debate y diálogo, ya sean de carácter sectorial, nacional o internacional.

Carmona aseguró que el PC no se ausentará de ningún espacio de diálogo, ya sea en el ámbito sectorial, nacional o internacional, para defender sus planteamientos y presentar propuestas propias cuando sea necesario. Asimismo, enumeró una lista de efemérides del sector que se cumplen este año

El foco de esta ofensiva social incluye tres demandas irrenunciables: trabajo estable con salario justo, acceso a una vivienda digna y una lucha frontal contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico