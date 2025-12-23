Jara reaparece en reunión con Bachelet luego de su derrota: “Hay que reflexionar con templanza””

Luego de su derrota en segunda vuelta, Jeannette Jara reapareció tras ocho días sin emitir declaraciones y sin participar de reuniones del partido o del oficialismo. Pero este lunes la excandidata asistió a una reunión privada con Michelle Bachelet, quien ese mismo día se había reunido con el Presidente electo.

Tras su derrota, Jara había anunciado que se tomaría un descanso, en el cual estaría rodeada de su familia. En sus vacaciones, que al parecer aún no llegan a su fin, no emitió casi ninguna declaración y no asistió a reuniones políticas, como al comité central del Partido Comunista, ni tampoco participó en reuniones de coordinación del oficialismo, como encuentros entre presidentes de partidos que se tuvieron que reprogramar por la ausencia de la exministra.

A pesar de no emitir comentarios, Jara durante la semana pasada estuvo en contacto con algunos exintegrantes de su comando, con Susana González, Daniel Núñez y su exjefa de campaña Paulina Vodanovic, según The Clinic.

Sin embargo, anoche Jara asistió a una reunión privada con la expresidenta Michelle Bachelet en la sede de Ñuñoa de la Fundación Horizonte Ciudadano. Al encuentro también llegaron distintas autoridades y dirigentes políticos: Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista; Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista; y Matías Toledo, alcalde de Puente Alto.

Primeras palabras de Jara después de su derrota

Al término de la reunión, Jara rompió el silencio y habló sobre su situación actual desde el ámbito político y también personal: “Hemos tenido una elección que hay que reflexionarla con templanza y calma, así se hacen los procesos de fondo. Todo lo que venga hay que tomarlo con calma, y creo que hay que esperar, descansar unos días y ver qué actitud toma el presidente electo”.

Jara confirmó que ha tenido unas pequeñas vacaciones luego de su campaña presidencial y de su trabajo en el gabinete: “Estoy con la perspectiva de poder descansar algunos días, estuve tres años de ministra. Este año sacamos una reforma previsional importante. Estoy contenta porque en pocos días más le subirá la pensión a un millón y medio de personas”.

Comentarios sobre el futuro gobierno del Presidente electo

Jara se refirió a la norma que incluyó el Gobierno en el proyecto de reajuste del sector público. Esta ha sido criticada por la actual oposición como una “ley de amarre”: “Es evidente que todos aquellos funcionarios que son de confianza política tienen que salir del gobierno, pero la gran mayoría de funcionarios públicos son de carrera y no tendrían por qué dejar el Estado”.

Además, profundizó en que “la maternidad y las leyes maternales se respetan, y espero que la derecha que gobierne con José Antonio Kast sepa respetar los derechos de las mujeres”.

A pesar de sus declaraciones, Jara sigue en receso y su vuelta a la política aún no ve la luz.