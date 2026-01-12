Con incidentes y barricadas: este lunes comenzó desalojo de megatoma en San Antonio

Al menos dos mil familias comenzaron este lunes a abandonar la megatoma del Cerro Centinela, en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso, en el marco de la orden de desalojo dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre los terrenos de la Inmobiliaria San Antonio S.A., que abarcan 115 hectáreas no incluidas en el proceso de expropiación impulsado por el Gobierno.

El operativo se inició durante la madrugada con el despliegue de Carabineros de Chile y otros servicios públicos desde el sector Plaza de los Corazones, en la comuna de Cartagena, definido como base logística. A contar de las 7:00 horas se activaron cortes de tránsito y medidas de control para comenzar el procedimiento en las parcelas 11, 13 y 15.

La jornada estuvo marcada por incidentes y barricadas. Durante la madrugada y primeras horas del día, habitantes de la megatoma levantaron fogatas y bloquearon calles como Manuel Bulnes y avenida San Martín, además de lanzar piedras y agredir a un equipo de TVN. Personal de Control de Orden Público debió replegarse ante la resistencia de los ocupantes, mientras Carabineros trabajaba en despejar los accesos.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, explicó que el proceso será gradual. “Estamos partiendo por uno de los sectores, que es la zona más bien sur de la megatoma (…) vamos a ir evaluando el avance día a día”, indicó, precisando que “estamos hablando de aproximadamente 1.900, dos mil sitios (…) se considera un tiempo de varias semanas”.

Desde el municipio, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, señaló que “estamos dando cumplimiento al mandato establecido por la Corte, en relación a disponer de un albergue que está previamente instalado, habilitado y preparado para recibir a aquellas familias que, producto del desalojo, así lo requieran”. Los albergues habilitados tienen capacidad para 38 familias por día.

Por su parte, la generala Patricia Vásquez descartó detenidos durante los incidentes y recalcó que “Carabineros se ciñe a un protocolo de orden público, plenamente establecido, que va en base a la gradualidad”.

El plan contempla avanzar a razón de dos hectáreas por día, comenzando por la Parcela 11, y utilizar maquinaria pesada, monitoreo aéreo con drones y cercos para evitar nuevas ocupaciones. En total, el proceso mayor involucra a más de 2.400 familias que ocupan terrenos que no serán expropiados por el Estado y que deberán abandonar el lugar en las distintas etapas del operativo.