Rescatan a Paula Narváez tras accidente en kayak en Región de Los Lagos

Un amplio operativo de emergencia se activó la tarde del lunes en la Región de Los Lagos, luego de que Paula Narváez, exministra y embajadora saliente de Chile ante la ONU, sufriera un accidente mientras realizaba una excursión en kayak por el río Maullín.

De acuerdo con información publicada por el diario La Tercera, Narváez integraba un grupo de siete personas —cuatro adultos y dos menores— que navegaban a la altura del sector El Gato cuando, por razones que aún se investigan, quedaron atrapados en medio del cauce. Tras recibir la alerta, personal de Carabineros llegó hasta el puente Chinchihuapi, donde encontraron a tres excursionistas que habían logrado salir por sus propios medios.

Sin embargo, la exembajadora y otras dos personas permanecían en una zona de difícil acceso. Según el reporte, se encontraban “refugiadas sobre unos troncos” para evitar ser arrastradas por la corriente. Debido a la complejidad del terreno, Bomberos utilizó un dron para confirmar su ubicación exacta antes de iniciar las labores de rescate.

El procedimiento fue ejecutado por un equipo conjunto del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, voluntarios de Bomberos y rescatistas en botes salvavidas. Cerca de las 19:00 horas lograron extraer con éxito a todos los excursionistas, incluida Narváez.

Tras el operativo se verificó que ninguno de los involucrados presentaba lesiones, por lo que el rescate concluyó sin personas heridas. El hecho ocurrió a pocos días de que Paula Narváez deje su cargo como embajadora de Chile ante las Naciones Unidas, el próximo 17 de enero, para asumir la dirección regional del Fondo de Población de la ONU (Unfpa) en Panamá.