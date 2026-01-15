Amnistía critica absolución de Crespo: “Gatica tendría casi que agradecer no haber sido asesinado”

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, arremetió contra el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica, cuestionando duramente el razonamiento del tribunal desde la perspectiva de los derechos humanos.

En entrevista con Al Pan Pan, Bustos afirmó que la decisión judicial desconoce principios básicos del uso de la fuerza por parte del Estado. “El razonamiento del tribunal es muy, muy problemático desde una perspectiva de derechos humanos”, señaló, apuntando que se relativiza el principio de proporcionalidad al aceptar que frente a un ataque con piedras se justifique incluso el uso de armas de fuego.

“Pareciera ser que con ese razonamiento de la mayoría del tribunal, lo que el señor Gatica hoy día tendría que hacer es casi agradecer que no lo hayan asesinado los agentes policiales”, añadió.

El abogado también criticó el marco legal que rodea el caso, apuntando directamente a la Ley Naín-Retamal. Según Bustos, dicha normativa “no era simplemente una normativa para brindar certeza jurídica al personal policial o para protegerlos, sino que era una normativa que buscaba también establecer una suerte de manto de impunidad respecto de graves violaciones a los derechos humanos futuras o también pasadas”.

Otro eje de su cuestionamiento fue el uso del contexto del estallido social por parte del tribunal. A juicio de Bustos, la Corte aplicó una lógica “selectiva” y “arbitraria”, utilizando solo aquellos elementos que favorecían la absolución. “Uno se pregunta por qué el tribunal utiliza el contexto del estallido social para algunas cosas, pero otra parte del contexto, que más bien tenía que ver con el acusado, no la utiliza”, dijo, aludiendo a videos difundidos durante el juicio en que Crespo aparecía validando excesos policiales.

Para el director de Amnistía, esta forma de razonar termina por desvirtuar el análisis del caso y deja sin respuesta efectiva una de las violaciones de derechos humanos más emblemáticas del estallido social, profundizando la sensación de impunidad que rodea el fallo.