Condenan a ex comisario de Alto Hospicio por apremios ilegítimos y falsificación de parte policial

En una audiencia de procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio logró la condena de los exfuncionarios de Carabineros Jorge Carrasco Pujol y Rocío Brito Tobar -quienes eran comisario y jefa de la SIP de la comisaría de dicha comuna, respectivamente-, a tres penas que suman más de tres años de presidio para cada uno, por su participación en los apremios ilegítimos cometidos contra un sujeto que estaba detenido, así como en varias acciones posteriores realizadas para ocultar la golpiza.

La fiscal jefe de Alto Hospicio, Jócelyn Pacheco, dijo que los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2023 año, “en la misma comisaría, donde se agredió a un civil, se alteró el parte policial y prueba fundamental para poder establecer los hechos. La investigación se realizó con la Sección de Asuntos Internos de la Prefectura de Tarapacá y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones”, detalló.

En la fecha de los hechos, la víctima fue detenida por un supuesto delito de violación de morada junto a su pareja y un tercero, siendo trasladados hasta la Tercera Comisaría de Alto Hospicio. Alrededor de las 20 horas, la víctima se negó a firmar el acta de salud y a acudir al consultorio para constatar lesiones, por lo que Brito dio aviso al comisario de dicha unidad, el teniente coronel Carrasco.

Este, según el Ministerio Público, ordenó que la víctima fuera trasladada a una celda aparte y se apagaran las cámaras de dicho sector, llamando a tres carabineros quienes golpeaban a la víctima y le rociaron gas pimienta en la casa, mientras Brito Tobar presenciaba la golpiza e insultaba al detenido. Posteriormente se determinó que la víctima resultó con lesiones menos graves.

Luego, cuando la víctima quedó en libertad, concurrió a la misma comisaría a denunciar las agresiones sufridas, momento en que los imputados realizaron una serie de acciones para ocultar lo sucedido, como modificar el contenido del parte policial con la denuncia, sacar el DVR de las cámaras de vigilancia de la comisaría para asegurar que no quedaran registros, así como coordinarse con las declaraciones cuando se inició una investigación interna.

El tribunal condenó a cada uno de los acusados a dos penas de 541 días por los delitos de falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos, y 41 días por el delito de obstrucción a la investigación, otorgándoles el beneficio de la libertad vigilada intensiva.

Los otros cuatro excarabineros acusados por estos hechos por la Fiscalía y los querellantes – Consejo de Defensa del Estado e Instituto de Derechos Humanos- no aceptaron un juicio abreviado e irán a juicio oral.