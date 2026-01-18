253 casas quemadas en Concepción: gobernador critica demora en Estado de emergencia

Una emergencia de grandes magnitudes se vive en el sector norte del Gran Concepción, donde un incendio forestal de grandes magnitudes arrasado al menos con 250 viviendas en las comunas de Penco y Concepción, durante la madrugada.

Actualmente, el foco principal del incendio amenaza con atacar el sector de Palomares, en Concepción, en medio de una seguidilla de días con temperaturas cercanas a los 30 grados y vientos elevados.

Ante ello, el Presidente Gabriel Boric informó por medio de su cuenta en X, a las 3.27 de la madrugada, que “ante los graves incendios he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bío Bío. Todos los recursos están disponibles”, aludiendo a una serie de incendios activos también en comunas como Bulnes, Quillón y Ranquil.

El gobernador de la región del Bío Bío, Sergio Giacaman, sin embargo, dijo en Radio Bío Bío que aún no es posible activar el estado de emergencia: “El presidente anunció un Estado de Catástrofe, no está firmado el decreto. Si no está firmado el decreto, la jefatura de defensa no puede tomar control, no se puede establecer un toque de queda y el riesgo es que la gente siga circulando como turismo catástrofe, exponiéndose a situaciones muy complejas”, agregando que “yo creo que es urgente que se firme el decreto y que la jefatura de Defensa establezca el control total”.

La región es la más afectada en lo que va de esta temporada en cuanto a número de incendios, con 475 siniestros en lo que va de la temporada 2025-2026, además de una superficie afectada de 4.874 hectáreas. A las 9:35, tres incendios continúan en combate: Trinitas, Rancho Chico y Quinaco, con una superficie total que supera las 2.800 hectáreas.

En conversación con T13, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó la existencia de fallecidos. “En honor a la verdad he tenido en mis brazos bomberos llorando, que han visto niñas, niños y mujeres muertas, me toco abrazar a una familia que perdió a un pariente”, confirmó, afirmando su intención de que sea declarado estado de excepción para que sean desplegadas Fuerzas Armadas que apoyen las labores de emergencia.