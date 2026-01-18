Presidente Boric se coordinó con José Antonio Kast para afrontar los siniestros en Concepción

Desde la Región del Biobío, a la que llegó en horas de esta tarde tras suspender su gira de un día a Chiloé, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado al Presidente electo, José Antonio Kast: “Debemos ser uno”.

“Conversé con el Presidente electo para darle toda la información que teníamos disponible. Él también va a tener alguna conversación con autoridades de la zona más tarde. Y esto lo tenemos que afrontar en conjunto: gobierno saliente y el futuro gobierno debemos ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy nos necesitan”, afirmó el Presidente desde la zona.

“El Presidente José Antonio Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea, y no me cabe duda que todos vamos a estar en la misma lógica el día de mañana”, complementó, informando que tras el Cogrid de mañana, se juntará con él en el Palacio de La Moneda para entregarle la información disponible.

“De seguro, las tareas de reconstrucción van a ir más allá de este Gobierno, y en esto vamos a trabajar juntos, no les quepa ninguna duda”, sentenció, para darle la palabra al alcalde

Sus palabras hacen eco del tono adoptado por José Antonio Kast ante la catástrofe. Durante la mañana, y a través de su cuenta de X, el Presidente electo anotó: “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bíobio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia“.

18 víctimas fatales y “seguro” más de mil casas

Actualizando el balance de muertes, lamentó 18 fallecimientos hasta el momento entre ambas regiones afectadas, aunque vaticinó que dicha cifra seguramente va a aumentar. Lo mismo, dijo, sucederá con lo relativo a las viviendas, pues afirmó que de momento existen 300 casas destruidas por los siniestros, aunque adelantó que el número “se queda muy corto, seguro vamos a tener más de mil”.

El mandatario detalló que los jefes de defensa nacional del Ñuble y Biobío, Carlos Urrutia y Edgardo Acevedo Pérez, cuentan con el respaldo del Gobierno para restringir libertades en aras de combatir los incendios. “Acá el Gobierno y el Estado de Chile tienen que actuar sin ningún tipo de complejos: si es necesario restringir libertades durante algún período de tiempo para poder enfrentar tanto el incendio como sus consecuencias, lo vamos a hacer“, afirmó.

“En ambas regiones hemos dispuesto albergues, a los que han llegado más de 800 personas, y en las zonas donde ya está controlado el fuego, el Ministerio de Desarrollo Social ya comenzó a aplicar la ficha FIDE y el proceso que ya se inició en Ñuble se iniciará con la mayor brevedad en el Biobío”, complementó.

“Hago un llamado a la solidaridad y responsabilidad de todos y todas, para poder resguardar el orden público, para poder combatir los incendios se requiere que toda la ciudadanía colabore, que obedezcan las órdenes de las autoridades, en particular de las militares que están a cargo del orden público en la zona”, cerró.