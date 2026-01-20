Antrase advierte: servicio que reemplaza al Sename parte con graves carencias en Valparaíso

El 13 de enero comenzó a funcionar, en la Región de Valparaíso, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ), organismo público encargado de ejecutar sanciones y programas que reduzcan la incidencia de jóvenes infractores de ley (de entre 14 y 17 años). Con su puesta en marcha en la zona, el SNRSJ completa su implementación a nivel nacional y permite el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores (Sename), del cual asume sus funciones.

Producto de las graves vulneraciones a los DD.HH. de niños, niñas y adolescentes (NNA) registradas al interior del Sename, su clausura se erigió como una política de Estado. Este proceso comenzó en 2021 con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, entidad que asumió -en una primera etapa- los programas de protección y restitución de derechos de aquellos NNA cuyas familias no pueden garantizar su cuidado. Para cerrar definitivamente este ciclo institucional, solo restaba que comenzara a operar el Servicio de Reinserción.

Esta nueva institucionalidad es supervigilada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. El viernes, en el hito de puesta en marcha, la seremi Paula Gutiérrez subrayó la importancia de contar con un servicio especializado que aborde de manera integral las trayectorias de los jóvenes: “Con el inicio del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil nos hacemos cargo de un cambio institucional que Chile requería, para alinearse con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y también para relevar el valor de la función pública al servicio de la seguridad y la reinserción social”.

Críticas

Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Trabajadores (Antrase) SNRSJ, en la Región de Valparaíso, han denunciado falta de recursos para la correcta implementación del nuevo servicio y asumir las tareas del Sename, pues por ahora «no hay dinero para costear los pasajes de los jóvenes de medio libre, que deben llegar a cumplir sus sanciones. Se pinchó la rueda de un vehículo fiscal y no hay dinero para reparar, ni dinero para contratación de funcionarios o para materiales para realizar talleres», dice su presidente, Jorge Borredá.

El dirigente advierte que “si en la región no hay dinero para contratar el personal que nos hace falta, no va a andar. Y nos hace falta un 32% de la dotación, como educadores. Hay falencias graves que se arrastran desde Sename, como las temáticas de infraestructura. Debió de existir una planificación que evitara que hoy no contáramos con los recursos para funcionar como debe ser”.

La directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faundez, anunció a RVL Noticias una serie de mejoras en infraestructura para los centros de la región. En ese contexto, explicó que el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Limache -ex Lihuén- presenta serias deficiencias: “Tiene condiciones de infraestructura que son deficitarias. Es una infraestructura que está obsoleta para los modelos técnicos que tenemos nosotros como Reinserción, que en muchos casos dificulta la habitabilidad y la seguridad».

Faundez agregó que actualmente existe un proyecto de conservación, desarrollado en conjunto con el Gobierno Regional, por un monto superior a los $ 1.900 millones. “Es un trabajo que hemos estado impulsando, porque es evidente que hay inversiones que debemos realizar de manera rápida”, enfatizó.

En esa línea, agregó que el SNRSJ realizará inversiones parciales solicitadas por los funcionarios, tales como reparar baños y piezas, así como mejorar las cámaras de seguridad.