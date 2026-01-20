Natalia Ducó: de la competencia olímpica (con suspensión por doping) al Ministerio del Deporte

El Presidente electo José Antonio Kast confirmó este martes que Natalia Duco será la nueva ministra del Deporte, en una de las designaciones más comentadas del gabinete, tanto por su peso simbólico como por los antecedentes que arrastra la exlanzadora de bala.

Duco, cuatro veces olímpica y cinco veces mundialista, llega a la cartera tras una carrera marcada por hitos deportivos, pero también por una controversia mayor: en 2018 fue suspendida luego de arrojar positivo por GHRP-6, un estimulante de la hormona del crecimiento. El episodio la marginó temporalmente de la competencia internacional y se convirtió en uno de los casos de doping más visibles del atletismo chileno en la última década.

Aun así, su nombre fue el escogido por Kast para liderar el Ministerio del Deporte, reemplazando a Jaime Pizarro y convirtiéndose en la primera mujer con trayectoria olímpica en asumir la cartera. La señal es clara: el próximo gobierno opta por una figura reconocible, con experiencia directa en el alto rendimiento, pero que también genera debate público.

Oriunda de San Felipe y ya retirada de la alta competencia, Duco no es una completa ajena al aparato estatal. En los últimos años participó en el Instituto Nacional de Deportes (IND) como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares, rol que le permitió vincularse con políticas de fomento deportivo desde una perspectiva más institucional.

Su llegada al gabinete también se da en un contexto de cercanía con el mundo político de la centroderecha. Durante el último ciclo electoral, tuvo un rol activo en la campaña de Maximiliano Luksic, alcalde electo de Huechuraba por Chile Vamos, lo que reforzó su visibilidad fuera de las pistas.

Para el equipo de Kast, su designación combina relato, experiencia y proyección mediática. Para sus críticos, en cambio, el antecedente de la sanción por doping abre un flanco incómodo en una cartera que tiene entre sus ejes la promoción del juego limpio y la ética deportiva.