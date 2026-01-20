Senado despacha a la Cámara iniciativa para estatua de Sebastián Piñera en Plaza de la Constitución

Con 33 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el Senado despachó este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que autoriza la instalación de una estatua del expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, a casi dos años de su fallecimiento, ocurrido el 6 de febrero de 2024 en el Lago Ranco.

La iniciativa —que no considera financiamiento fiscal— avanzó tras una sesión de Sala marcada por intervenciones cruzadas y un tono confrontacional, pese a haber sido incorporada a tabla bajo la modalidad de fácil despacho. Antes de la votación, senadores oficialistas y de oposición expusieron sus posiciones respecto del mérito del homenaje y del legado del exmandatario.

Los votos en contra correspondieron a Juan Ignacio Latorre (FA), Fabiola Campillai (Ind.) y a los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual, mientras que Alejandra Sepúlveda (FRVS) se abstuvo. El resto de la Sala respaldó la moción, permitiendo su avance a segundo trámite constitucional.

“No se puede plantear que este sea un acto republicano, donde este Presidente tenga un monumento a la misma altura de Frei Montalva o de Salvador Allende en la Plaza de la Constitución”, reprochó la senadora Pascual.

Para la senadora Fabiola Campillai —quien perdió la visión tras el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros en octubre de 2019— “este es un intento de la derecha de reescribir la historia, barrer y esconder abajo de la alfombra las mutilaciones, los traumas oculares y los asesinatos durante el estallido social”.

Cabe mencionar que el proyecto fue incorporado para su votación luego de una sesión de comités realizada el día anterior, en un escenario marcado por la ausencia de los comités del Frente Amplio y de la Federación Regionalista Verde Social, lo que facilitó su despacho en la Sala.

La moción fue presentada el 15 de enero de 2025 por los senadores José García (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Matías Walker (Demócratas) y José Miguel Insulza (PS). Aunque el plazo para presentar indicaciones venció en abril de 2025, la iniciativa permaneció sin avances hasta que el 13 de enero de 2026 fue retomada y despachada por la Comisión de Cultura.

El senador Cruz-Coke dijo que no va aceptar “que se le imputen violaciones a los derechos humanos a una persona que fue querida por el pueblo chileno, donde se formaron colas alrededor de la Catedral Metropolitana y del edificio de este propio Congreso Nacional en Santiago, precisamente para rendirle homenaje (en su velorio)”.

Con este resultado, el proyecto continuará ahora su tramitación en la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado en comisiones y sometido a votación por la Sala.