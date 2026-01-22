Aduanas descubre a pasajera que intentaba ingresar a Chile con yacaré bebé disecado en su maleta

Una mujer fue sorprendida intentando ingresar a Chile con un yacaré bebé disecado en su equipaje, durante un control en el paso fronterizo Chungará, en la Región de Arica.

El hallazgo se produjo mientras funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas realizaban labores de inspección de rutina. Al revisar las maletas mediante el escáner de rayos X, detectaron una figura inusual al interior de una caja de zapatos.

“Al momento de la revisión, los funcionarios se percataron de la presencia de un objeto extraño dentro del equipaje”, informaron desde ADUANAS. Al abrir la caja, confirmaron que se trataba de un yacaré bebé disecado.

Tras el hallazgo, se dio aviso al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y los especialistas verificaron que correspondía a una especie protegida por el convenio internacional CITES. Por lo que se procedió a su incautación conforme a la Ley 20.962, que regula el comercio y protección de especies en peligro.

El director de la Aduana de Arica, James Alarcón, señaló que “siempre estamos alertas ante este tipo de vulneraciones a la normativa y a los convenios internacionales relacionados con la fauna silvestre, especialmente porque en nuestro país el tráfico de estas especies está prohibido”.

El animal fue trasladado a uno de los almacenes de la Aduana de Arica, donde quedó bajo resguardo mientras continúan los procedimientos administrativos correspondientes.