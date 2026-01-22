Carro de bomberos vuelca tras combatir incendios en Biobío: 7 voluntarios heridos

Tras varias horas de trabajo en el combate de incendios forestales en la Región del Biobío, un carro del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano sufrió un accidente durante su desplazamiento de retorno, la madrugada de este jueves.

El hecho ocurrió en la Ruta N-48, sector Puente 7, en la comuna de Florida, cuando el vehículo se movilizaba fuera de la zona de emergencia. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el terreno inestable y un deslizamiento de tierra provocaron la pérdida de control del carro, que terminó volcado a un costado de la vía.

Como resultado del accidente, siete voluntarios resultaron lesionados y fueron trasladados a distintos recintos de salud para su evaluación. Desde Bomberos confirmaron que ninguno de ellos presenta lesiones de gravedad y que todos fueron dados de alta tras recibir atención médica.

La institución indicó además que el vehículo quedó con daños materiales producto del volcamiento y reiteró que las condiciones del terreno, alteradas por el fuego y el tránsito de maquinaria pesada, fueron determinantes en el origen del accidente.