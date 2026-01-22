PDI detiene a sujeto acusado de causar megaincendio que dejó 20 víctimas fatales
Se trata de una sujeto de 39 años, que estaban manipulando una estufa en mal estado, en el sector rural de Las Trinitarias, en la comuna e Concepción, siniestro que se expandió hacia las comunas ubicadas al norte, específicamente Penco y Tomé.
La Policía de Investigaciones detuvo en las últimas horas del jueves a un sujeto que fue sindicado como el autor del incendio que arrasó zonas urbanas de Concepción, Penco (Lirquén) y Tomé (Punta de Parra) durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, dejando al menos 20 víctimas fatales.
Se trata de un sujeto de 39 años, quien fue aprehendido como autor del incendio que comenzó en el sector rural de Las Trinitarias, en Concepción.
De acuerdo con Radio Bío Bío, el imputado manipulaba una cocina a leña que estaba en malas condiciones, lo que generó un incendio que se expandió velozmente hacia el norte, empujado por el viento puelche reinante el sábado en la tarde, en medio de una jornada donde se registraron ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas en los sectores interiores rondaban los 30 grados centígrados.
Aseveró también que “desde el primer minuto la fiscalía del Bíobío, mediante quien habla y varios fiscales más, trabajamos de manera muy metódica de la mano de la Policía de Investigaciones, del Servicio Médico Legal, de Carabineros de Chile”. Consultada sobre si hay más implicados, respondió que “por el momento es el único, es la única persona que nosotros hemos individualizado como responsable”.
A su vez, la prefecta Chamorro explicó que “colocamos toda nuestra capacidad operativa e investigativa y científica a disposición del Ministerio Público en atención a lograr de mejor manera, cierto, los resultados investigativos que permitieran llegar al resultado que estamos dando a conocer”.
Asimismo, informó que se hizo “un trabajo muy profesional, llevado a cabo por peritos del Laboratorio de Criminalística Central, específicamente una perito ecóloga, peritos planimétricos, fotográficos y, además de eso, toda la fuerza operativa de un equipo multidisciplinario que se basa principalmente en experiencia, en expertise y de desarrollo de investigaciones, como lo que pasó en el megaincendio de Valparaíso”.
Asimismo, dijo que el detenido, que no opuso resistencia a la aprehensión, “tiene antecedentes policiales por lesiones graves e infracción a la ley de propiedad industrial e intelectual”.
Sobre la forma en que determinó el origen del fuego, detalló que “la Policía de Investigaciones junto a sus peritos y al Ministerio Público han hecho sobrevuelos en la zona afectada y por eso han podido determinar el foco inicial de este siniestro”.