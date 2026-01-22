PDI detiene a sujeto acusado de causar megaincendio que dejó 20 víctimas fatales

La Policía de Investigaciones detuvo en las últimas horas del jueves a un sujeto que fue sindicado como el autor del incendio que arrasó zonas urbanas de Concepción, Penco (Lirquén) y Tomé (Punta de Parra) durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, dejando al menos 20 víctimas fatales.

Se trata de un sujeto de 39 años, quien fue aprehendido como autor del incendio que comenzó en el sector rural de Las Trinitarias, en Concepción.

De acuerdo con Radio Bío Bío, el imputado manipulaba una cocina a leña que estaba en malas condiciones, lo que generó un incendio que se expandió velozmente hacia el norte, empujado por el viento puelche reinante el sábado en la tarde, en medio de una jornada donde se registraron ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas en los sectores interiores rondaban los 30 grados centígrados.

Cartagena informó que el detenido va a ser puesto este viernes a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción, pero se negó a confirmar la versión relativa al inicio del fuego, sin informar tampoco acerca de la figura jurídica por la cual será imputado. La fiscal explicó que el domingo en la mañana ordenó la conformación de un equipo especial de detectives y fiscales y que gracias al trabajo desarrollado, la tarde del jueves se llegó “a conclusiones que permitieron solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino, que tiene participación en el incendio, que termina provocando las hasta hoy 20 muertes de habitantes”, casi todas en Lirquén, salvo una, en Punta de Parra.

Aseveró también que “desde el primer minuto la fiscalía del Bíobío, mediante quien habla y varios fiscales más, trabajamos de manera muy metódica de la mano de la Policía de Investigaciones, del Servicio Médico Legal, de Carabineros de Chile”. Consultada sobre si hay más implicados, respondió que “por el momento es el único, es la única persona que nosotros hemos individualizado como responsable”.