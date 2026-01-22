PPD discute redefinición estratégica en su consejo nacional tras derrota presidencial

El consejo nacional del Partido Por la Democracia (PPD), máxima instancia de decisión de la colectividad, se realizará el sábado 24 de enero en la sede Santiago del Congreso Nacional, en un contexto marcado por la derrota en la última elección presidencial. En la antesala del encuentro, comenzó a circular entre la militancia un documento interno titulado “Redefinición estratégica del PPD, un partido de futuro”.

El texto fue elaborado a partir de reuniones y conversaciones sostenidas con distintos liderazgos del partido. Entre quienes participaron de esos diálogos se encuentran el exsenador Guido Girardi; Nicolás Navarrete; el senador Jaime Quintana; el diputado Raúl Soto; la vicepresidenta Daniela Barrera; René Jofré; Cristina Soto; y los exministros Francisco Vidal, Sergio Bitar y Jorge Insunza. La sistematización del documento estuvo a cargo de Navarrete, Insunza y Girardi.

En su primer apartado, el documento plantea que existe “una crisis que abre una oportunidad”, señalando que “la reacción de la izquierda global, que tiende a defender lo avanzado sin una propuesta de futuro que aproveche las oportunidades y profundice el cambio social, nos ha puesto del lado conservador de la historia”. En esa línea, el texto añade que ello “le ha dejado un espacio enorme a la extrema derecha para representar la indignación social y la sed de cambio”.

El documento sostiene que el PPD enfrenta una crisis que “no es únicamente de representación electoral ni orgánica: es una crisis de identidad política”. Entre los factores identificados se mencionan “el alejamiento de parte de nuestro electorado popular y de clase media”, “el avance de una izquierda y una derecha más radicales e intransigentes” y “una transformación profunda de la sociedad chilena que no pudimos prever”.

A partir de ese diagnóstico, el texto señala que “la crisis del PPD abre una oportunidad excepcional: podemos volver a decidir quiénes somos, qué representamos y qué lugar queremos ocupar en el futuro”. En ese marco, se propone que el partido se proyecte como una fuerza orientada a la modernización de la democracia liberal, el fortalecimiento de un Estado eficaz y la construcción de un proyecto “humanista, reformista y democrático”.

El análisis también aborda el escenario político próximo, incluyendo el rol que tendría la colectividad durante el gobierno de José Antonio Kast. En ese contexto, el documento plantea que “nuestro desafío es demostrar que sí existe una alternativa distinta que es mejor y moderna, capaz de enfrentar los problemas con decisión y eficacia, sin retroceder en derechos ni renunciar a las conquistas sociales”.

Finalmente, el texto propone avanzar en la reconstrucción de la base social y militante del partido, señalando que “un partido sin base social no tiene futuro”, junto con explorar la articulación de un bloque progresista más amplio. En ese marco, se menciona como posibilidad avanzar hacia la integración con fuerzas como el Partido Radical o el Partido Liberal. Estas reflexiones conviven con otros debates internos, como el manifiesto difundido por el vicepresidente Gonzalo Pinto, que plantea la necesidad de una refundación del partido.