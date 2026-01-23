Detienen a carabinera acusada de liderar banda que protagonizó millonario robo a Brinks

Una carabinera en servicio fue detenida este jueves en Rancagua por su vinculación con la banda que perpetró el millonario robo a la sucursal de la empresa de valores Brinks, ocurrido el 16 de agosto de 2024. Según los antecedentes de la investigación, la funcionaria sería la líder del grupo delictual.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, confirmó la detención y señaló que esta se enmarca en una indagatoria que continúa en desarrollo. “Puedo confirmar la detención de esta funcionaria de Carabineros, realizada en el día de hoy, en el contexto de la investigación por el robo a la sucursal Brinks en agosto de 2024”, indicó.

“Esta es una investigación que está en curso y por lo cual, obviamente, no se pueden dar detalles de aquella”, dijo Agregando que la información adicional “de la detención y los elementos que la configuran se entregarán en el control de detención que se va a realizar mañana”.

El asalto ocurrió el 16 de agosto d 2024, cuando una banda de encapuchados sustrajo cerca de $12 mil millones desde la sucursal de Brinks en Rancagua. Hasta ahora, más de 25 personas han sido detenidas por su presunta participación, entre ellas civiles, funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).

La uniformada permanece detenida en dependencias de la Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua y fue identificada como la líder de la organización criminal.

Desde la Prefectura de Carabineros Cachapoal confirmaron su desvinculación inmediata de la institución. La funcionaria registraba 29 años de servicio y se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales.

En un comunicado, Carabineros señaló que la decisión se fundamenta en “antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito”, vinculadas al robo que afectó a la empresa de valores.

“Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad“, sostuvo.