Socialismo Democrático confirma que la oposición irá en más de un bloque tras reunión con la DC

Este viernes se realizó el cónclave entre los partidos del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, instancia que excluyó al Partido Comunista y al Frente Amplio. Tras el encuentro, las colectividades reafirmaron que la oposición se articulará en más de un bloque durante el próximo gobierno, en un escenario marcado por el quiebre del oficialismo, luego de las diferencias por la Ley Naín-Retamal.

En la cita, los asistentes emitieron una declaración conjunta en la que confirmaron su postura frente al nuevo escenario político. “Seremos oposición al nuevo gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones”, señalaron.

Además, destacaron el valor del diálogo político y reafirmaron su compromiso con “la justicia social, la igualdad, la seguridad de las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos”. En esa línea, sostuvieron que “este intercambio reafirma nuestra convicción de que la democracia se fortalece con más participación, más debate de ideas y más unidad en la diversidad”.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que la existencia de distintas oposiciones es un escenario ya asumido por el sector. “Entendemos también que van a haber distintas oposiciones, y por lo tanto la responsabilidad nos lleva a una adecuada articulación con esas oposiciones para recordar justamente valores esenciales del humanismo cristiano, de la socialdemocracia, del progresismo en general”, sostuvo.

Quintana evitó profundizar sobre los dichos anteriores del jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, quién señaló que la cita de hoy convocaba a partidos que están en declive. “Tiene que haber un debate de altura en esto, y me parece que eso no está a la altura”, dijo.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación en un punto de prensa, donde llamó a los partidos a enfocarse en las urgencias del país. “El Ejecutivo, en pleno, está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe. Yo lo que le pido a los partidos políticos es que se pongan a la altura de la situación”, afirmó el mandatario.