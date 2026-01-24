Delcy Rodríguez lleva años en el radar de la DEA, según documentos oficiales

Presencia prolongada en radar de EE. UU.: Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, ha estado en el radar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) durante años.

“Objetivo prioritario”: En 2022 fue catalogada como “objetivo prioritario” por la DEA, etiqueta que la agencia reserva para individuos con posible impacto significativo en el narcotráfico.

Archivo de inteligencia extenso: La DEA ha compilado un archivo detallado de inteligencia sobre Rodríguez que data al menos desde 2018, incluyendo asociaciones y alegaciones que van desde tráfico de drogas hasta contrabando de oro.

Sospechas de lavado: Registros internos citan a un informante que afirmó que Rodríguez habría usado hoteles en la isla Margarita como fachada para lavar dinero.

Conexión con Alex Saab: En los documentos también se la vinculó con Alex Saab, empresario cercano a Nicolás Maduro, arrestado en EE. UU. por cargos de lavado de dinero y luego liberado en un intercambio diplomático.

Sin acusaciones públicas: A pesar del interés de la DEA, el gobierno de Estados Unidos no la ha acusado formalmente de ningún delito.

Amplio interés de la DEA: Agentes actuales y antiguos dijeron que el interés de la agencia en ella se mantuvo durante gran parte de su mandato como vicepresidenta.