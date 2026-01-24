Delcy Rodríguez lleva años en el radar de la DEA, según documentos oficiales

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Cuando Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro, presentó a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como la socia preferida de Estados Unidos para estabilizar Venezuela, obviando todos los antecedentes que EEUU tiene respecto de su papel en el narcotráfico y en el contrabando de oro.

  • Presencia prolongada en radar de EE. UU.: Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, ha estado en el radar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) durante años.

  • “Objetivo prioritario”: En 2022 fue catalogada como “objetivo prioritario” por la DEA, etiqueta que la agencia reserva para individuos con posible impacto significativo en el narcotráfico.

  • Archivo de inteligencia extenso: La DEA ha compilado un archivo detallado de inteligencia sobre Rodríguez que data al menos desde 2018, incluyendo asociaciones y alegaciones que van desde tráfico de drogas hasta contrabando de oro.

  • Sospechas de lavado: Registros internos citan a un informante que afirmó que Rodríguez habría usado hoteles en la isla Margarita como fachada para lavar dinero.

  • Conexión con Alex Saab: En los documentos también se la vinculó con Alex Saab, empresario cercano a Nicolás Maduro, arrestado en EE. UU. por cargos de lavado de dinero y luego liberado en un intercambio diplomático.

  • Sin acusaciones públicas: A pesar del interés de la DEA, el gobierno de Estados Unidos no la ha acusado formalmente de ningún delito.

  • Amplio interés de la DEA: Agentes actuales y antiguos dijeron que el interés de la agencia en ella se mantuvo durante gran parte de su mandato como vicepresidenta.

  • Contexto político: Su rol político y vínculos con el régimen chavista elevan el interés de inteligencia, aunque ser objetivo de la DEA no equivale a una acusación penal.

