Ximena Lincolao: de la tecnología del consumo al Ministerio de Ciencia

Nombramiento oficial: El presidente electo José Antonio Kast anunció que Ximena Lincolao asumirá a partir del 11 de marzo como la nueva ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.

Perfil profesional: Lincolao es empresaria chileno-estadounidense, profesora y cofundadora de las organizaciones Phone2Action y BuildWithin.

Reconocimientos internacionales: En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando a la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó como “Titán de la tecnología”.

Formación académica: Estudió Literatura y Filosofía Española en la Universidad de La Serena y tiene un doctorado en Estudios de Política por la Universidad de George Washington.

Experiencia laboral: Ha trabajado en organizaciones de divulgación y defensa en EE. UU., donde dirigió campañas, fue administradora de membresía y divulgación, y formó parte del gabinete ejecutivo del alcalde de Washington D. C.

Redes profesionales: Lincolao también integra consejos y juntas de organizaciones como DC VOTE, The Washington Economic Club, DC Language Immersion y la Consumer Technology Association, entre otras.