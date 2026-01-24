Publicidad
Ximena Lincolao: de la tecnología del consumo al Ministerio de Ciencia

Ximena Lincolao: de la tecnología del consumo al Ministerio de Ciencia

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó como "Titán de la tecnología".

  • Nombramiento oficial: El presidente electo José Antonio Kast anunció que Ximena Lincolao asumirá a partir del 11 de marzo como la nueva ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.

  • Perfil profesional: Lincolao es empresaria chileno-estadounidense, profesora y cofundadora de las organizaciones Phone2Action y BuildWithin.

  • Reconocimientos internacionales: En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando a la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó como “Titán de la tecnología”.

  • Formación académica: Estudió Literatura y Filosofía Española en la Universidad de La Serena y tiene un doctorado en Estudios de Política por la Universidad de George Washington.

  • Experiencia laboral: Ha trabajado en organizaciones de divulgación y defensa en EE. UU., donde dirigió campañas, fue administradora de membresía y divulgación, y formó parte del gabinete ejecutivo del alcalde de Washington D. C.

  • Redes profesionales: Lincolao también integra consejos y juntas de organizaciones como DC VOTE, The Washington Economic Club, DC Language Immersion y la Consumer Technology Association, entre otras.

  • Mensaje del presidente electo: Kast subrayó en el anuncio que “Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia”, asociando el nombramiento de Lincolao con ese enfoque.

