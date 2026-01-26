Sedini se arrepiente: dice que comunicación de Kast con Steinert se produjo “pocos días antes”

La futura ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, salió este lunes a aclarar y corregir sus declaraciones sobre el proceso que derivó en la nominación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad del próximo gobierno de José Antonio Kast.

La polémica se originó luego de que Sedini señalara en una entrevista con el diario La Tercera que el arribo de la exfiscal regional de Tarapacá “no fue una improvisación, era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”, frase que abrió cuestionamientos desde el oficialismo y otros sectores políticos.

Las críticas apuntaron a un eventual conflicto de interés, considerando que Steinert ejercía funciones en el Ministerio Público y que, de haberse producido contactos durante la campaña presidencial, ello podría haber implicado una negociación política incompatible con su cargo.

Ante ese escenario, Sedini precisó este lunes que los intercambios entre Kast y Steinert se produjeron “pocos días antes” de la nominación oficial.

“A mí me parece que es de sentido común que el presidente electo converse con sus colaboradores y con su equipo cercano para definir los perfiles de quienes van a integrar su gabinete”, afirmó la futura vocera.

En esa línea, sostuvo que la controversia se construyó sobre una interpretación errónea de sus palabras. “Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario y, para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación”, subrayó.

Sedini agregó que su referencia a un proceso no improvisado apuntaba al análisis previo del perfil que debía liderar la nueva cartera, y no a contactos prolongados con Steinert. “Desde hace tiempo se evaluaba qué tipo de persona debía asumir el Ministerio de Seguridad, y en ese contexto se produjo este nombramiento”, explicó.

Asimismo, destacó las credenciales de la exfiscal. “Es una situación importante para Chile contar con una ministra de Seguridad con experiencia en persecución del crimen organizado, regulación y seguridad. Va a ser un tremendo aporte para el país”, afirmó.

Con esta aclaración, Sedini alineó su versión con la entregada por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien también sostuvo que la comunicación con Steinert se concretó en un margen temporal acotado, descartando cualquier irregularidad en el proceso de designación.