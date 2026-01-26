Alvarado desmiente a Sedini: comunicación con Steinert se produjo “pocas horas antes”

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), salió este lunes a contradecir a la vocera designada del gobierno entrante, Mara Sedini, respecto del momento en que se produjeron las conversaciones con Trinidad Steinert, futura ministra de Seguridad.

Las declaraciones se dieron tras la participación de la mayoría de los futuros ministros del presidente electo José Antonio Kast en un curso de probidad y transparencia realizado por la Contraloría General de la República.

El cruce se originó luego de que Sedini señalara en entrevista con el diario La Tercera que las conversaciones entre Kast y la exfiscal regional de Tarapacá venían desarrollándose desde “hace un buen tiempo”, lo que generó cuestionamientos desde sectores oficialistas, que apuntaron a una irregularidad.

Consultado por el tema, Alvarado desdramatizó la situación y corrigió el relato. “Para nombrar a una persona en un cargo, es obvio que previamente hay que tener el consentimiento de esa persona. Y esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, afirmó.

El futuro jefe de gabinete enfatizó que el foco no debe estar en el momento exacto del contacto. “No tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después, un minuto antes o un minuto después”, sostuvo, agregando que lo relevante es la disposición de Steinert a asumir la cartera.

“Aquí lo importante y lo relevante es la decisión de la exfiscal de apoyar al presidente Kast en la gestión de seguridad en su gobierno, dadas las competencias que ella tiene”, recalcó.

Alvarado incluso defendió la nominación en términos políticos y técnicos. “Tenemos una ministra de Seguridad que es un lujo para el país, que tiene conocimiento y que da tranquilidad a la ciudadanía”, aseguró.

Finalmente, al ser consultado nuevamente por la fecha exacta de las conversaciones, reiteró su versión: “Estas comunicaciones se generan pocos momentos antes de que la persona acceda a colaborar con el presidente Kast en su gobierno”.