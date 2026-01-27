Incertidumbre en pesqueros artesanales por gabinete de Kast y magro balance del gobierno actual

A semanas del cambio de mando del 11 de marzo de 2026, el sector pesquero enfrenta un escenario de transición marcado por definiciones legislativas pendientes y un reordenamiento político tras la elección de José Antonio Kast como Presidente de la República.

El principal avance del gobierno de Gabriel Boric en esta materia fue la promulgación de la Ley de Fraccionamiento (N° 21.752), aprobada en junio de 2025, que modificó la distribución de cuotas en determinadas pesquerías, aumentando la participación del sector artesanal en especies como la reineta y la sardina.

Sin embargo, la promesa de reemplazar la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida como Ley Longueira, no logró concretarse. El proyecto de una nueva normativa quedó detenido en el Congreso, tras dificultades en su tramitación en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara y en la Comisión de Constitución del Senado. A ello se sumó la decisión del Ministerio de Economía de retirar la urgencia legislativa a la iniciativa.

Las 211 indicaciones

Durante la discusión parlamentaria, en junio de 2024 se reveló que 211 indicaciones presentadas por diputados de oposición coincidían textualmente con propuestas elaboradas por la gremial Sonapesca. En paralelo, se solicitó que el proyecto fuera discutido artículo por artículo y numeral por numeral, lo que extendió los plazos de debate.

En este contexto, el Ejecutivo optó por separar la discusión del fraccionamiento del resto de la reforma, permitiendo avanzar en esa materia específica, mientras la tramitación de una nueva ley integral quedó pendiente.

El escenario cambió con la elección de José Antonio Kast y el anuncio de su futuro gabinete económico, que incluye a Jorge Quiroz en Hacienda y Daniel Mas en Economía. Las nominaciones fueron bien recibidas por gremios industriales del sector pesquero, mientras que organizaciones de la pesca artesanal manifestaron preocupación por la continuidad de las reformas.

Con la nueva administración, el debate sobre el modelo de asignación de recursos pesqueros y el futuro de la legislación sectorial se proyecta como uno de los temas relevantes en la agenda económica y política del próximo gobierno.