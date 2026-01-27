Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

El Presidente electo, José Antonio Kast, salió a enfrentar las críticas surgidas tras los dichos de su futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, sobre el momento en que se iniciaron las conversaciones con la exfiscal Trinidad Steinert para asumir el Ministerio de Seguridad. El debate se abrió luego de que Sedini señalara que el diálogo se arrastraba desde hace “un buen tiempo”, lo que motivó cuestionamientos desde el oficialismo.

Previo a abordar su vuelo con destino a Panamá, Kast calificó la controversia como innecesaria y defendió tanto a Sedini como al proceso de nombramiento. “Yo creo que hay una discusión bastante artificial, la ministra Mara Sedini es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno”, afirmó.

El mandatario electo sostuvo que a partir de una entrevista “en un medio escrito se ha generado una discusión que no corresponde”, y explicó que la definición de autoridades respondió a la búsqueda de perfiles adecuados para enfrentar el crimen organizado. “Nosotros siempre hemos buscado un perfil de personas y dentro de ese perfil puede haber alguien que tenga más aptitudes en terreno, como puede haber sido alguien que haya ejercido el cargo de alcalde, como puede ser alguien que viniera de las Fuerzas Armadas, de las policías o alguien que conociera desde el interior lo que son el combate al crimen organizado, como puede ser un fiscal”, señaló.

En ese marco, Kast defendió el acercamiento con Steinert. “Dentro de eso nosotros optamos por plantearle en tiempo oportuno a Trinidad Steinert la posibilidad de acompañarnos y eso no ha infringido ninguna norma y fue en el tiempo oportuno, muy previo a la decisión que ella tomó de dejar la institución”, indicó.

El propio Kast insistió en que no existió irregularidad alguna y descartó que el contacto se haya producido con demasiada anticipación. “No veo ni un sentido en este debate que se abre sobre cómo se le contacta, cuándo se le contacta, esto fue en los días previos, muy previos a la designación de ella como ministra”, reiteró.

Las declaraciones del presidente electo se dan luego de que el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, intentara acotar el alcance de los dichos iniciales de Sedini, señalando que la comunicación con Steinert se produjo “pocas horas antes” de que ella resolviera incorporarse al futuro gobierno.“Esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, dijo el jefe de gabinete del futuro equipo ministerial.