Pensando Chile: Miguel Laborde y la forma en que hay que pensar en el país

A fines de los 60, relata Miguel Laborde, tuvo la suerte de visitar diversas ruinas precolombinas, incluyendo Tiahuanaco, en Bolivia, y eso –dice– fue el inicio de una comprensión distinta acerca de la forma en que había que entender Chile, pues para hacerlo era necesario volver hacia atrás, hacia la simiente, hacia la matriz de América Latina, lo que se vio reflejado en forma muy potente –relata– en la misma década y las siguientes con los escritores del boom latinoamericano, como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa y otros, que comenzaron a relevar la importancia del continente.

En ese contexto, en 1972, Laborde viajó con una delegación de la Universidad Católica rumbo al norte del país y desde ahí pasaron a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, explicando qué era Chile, para lo cual iban premunidos de libros, películas, discos y afiches, muchos afiches. Poco antes del golpe de Estado, él siguió su viaje rumbo a Europa y recuerda haberse enterado de la caída de Allende al ver el titular de un diario, en un kiosco en Croacia.

Por un buen tiempo se quedó en Europa, siempre pensando en Chile y cómo había sucedido algo semejante. De regreso, se dio cuenta de que para comprender al país era necesario integrar el elemento hispánico, y así siguió investigando en torno a la identidad del país y sus regiones, como lo acaba de plasmar en la serie de crónicas “Contando Chile”, que acaba de publicar en El Mostrador.

Sobre esto y mucho más habló en una entrevista dirigida por el periodista Héctor Cossio, editor general de este medio, la que es posible encontrar aquí: