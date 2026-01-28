Presidente Boric respalda nombramiento de Steinert en Seguridad y marca límite ante polémica

Desde la Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez al nombramiento de la exfiscal María Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast, en medio del debate político que se generó por los contactos previos entre ella y personeros del Ejecutivo entrante.

Sin entrar en la disputa entre figuras del oficialismo y de la próxima administración, el Mandatario fijó un principio: la potestad presidencial para designar autoridades. “El Presidente de la República tiene todas las facultades para poder nombrar a quien estime conveniente, siempre que no haya ningún tipo de conflicto de interés”, señaló en diálogo con el medio local Sabes.

Boric optó por no profundizar en la controversia que surgió tras los dichos de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien aseguró que las conversaciones con Steinert venían “de hace un buen tiempo”, lo que luego fue acotado por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, a contactos producidos “horas antes” de que la exfiscal aceptara el cargo. El Presidente electo, José Antonio Kast, también intervino para bajar el tono, calificando la discusión como “bastante artificial”.

Frente a ese escenario, el actual Mandatario evitó emitir juicios políticos. “No me voy a referir a la polémica porque creo que no me corresponde en mi rol”, afirmó, recalcando que su foco está en la situación de seguridad que enfrenta el país.

En ese marco, defendió la gestión de su administración en la materia. Aseguró que Chile ha registrado mejoras en indicadores relevantes y destacó reportes recientes del Ministerio de Justicia. “A Chile le ha ido mejor en materia de seguridad (…) hemos logrado disminuir de manera significativa los índices, por ejemplo, de homicidios y de la gran mayoría de delitos violentos”, sostuvo.

Junto con ello, mencionó el fortalecimiento del apoyo a Carabineros, la modernización de herramientas institucionales y la adaptación del Estado ante nuevas formas de criminalidad, aunque reconoció que el escenario sigue siendo exigente.

A su juicio, “se está haciendo la pega, siguen habiendo muchos desafíos, y le deseo a la futura ministra de Seguridad todo el éxito y, por cierto, nuestra colaboración en la labor que va a tener que enfrentar, que es una labor difícil”.

Incendios en el Biobío: Boric defiende respuesta del Estado y aborda reconstrucción

En el marco de su visita a Concepción para supervisar la instalación de viviendas de emergencia tras los incendios forestales, Boric también se refirió a la emergencia que afecta a la Región del Biobío.

El Mandatario afirmó que desde la primera madrugada hubo instituciones del Estado desplegadas en evacuaciones y coordinación del combate del fuego. También señaló que existe trabajo conjunto con el gobierno entrante para asegurar continuidad en la reconstrucción.

Sobre la posibilidad de nombrar un delegado exclusivo, indicó que debiera existir una institucionalidad específica, aunque valoró la labor de ministros enlace. Además, se refirió a la investigación por el incendio de Trinitarias, señalando que las responsabilidades deben ser determinadas por la justicia.

Finalmente, sostuvo que las ayudas estatales son compatibles con el apoyo de organizaciones civiles e influencers, y que el Ejecutivo mantiene coordinación permanente con autoridades locales para enfrentar la emergencia.