Entre Ñuble y Los Ríos: Senapred declara alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Meteorológica por tormentas eléctricas y posibles precipitaciones intensas en corto período para este viernes, afectando a las regiones de Ñuble, Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos. En consecuencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró y mantiene alertas tempranas preventivas para las mismas regiones.

Según aclaran desde Senapred, “la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”. La medida estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Las zonas específicas bajo alerta incluyen, en todas las regiones mencionadas, las áreas de Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera, a excepción de Ñuble, donde se contempla Valle, Precordillera y Cordillera. La DMC explicó que una Alerta Meteorológica se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

Adicionalmente, Senapred emitió una Alerta SAE durante la mañana de este viernes, recomendando a la población resguardarse y no permanecer a la intemperie.