Cristián Riego: exministra Vivanco intentó “trasplantar una cultura” de malas prácticas en el PJUD

El académico de la UDP constató la existencia de “rumores” en contra de la formalizada exsuprema desde antes del estallido de la ‘Muñeca Bielorrusa’, como que “se juntaba con abogados incluso en su propia oficina, no debiendo hacerlo”.

Contexto de la formalización de Ángela Vivanco

En medio de la audiencia por el caso “Muñeca Bielorrusa”, el académico Cristián Riego (UDP) afirmó que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco intentó “trasplantar una cultura” de malas prácticas al **Poder Judicial de Chile (PJUD)”, lo que resonó con antecedentes previos a su formalización por cohecho y lavado de activos.

Riego señaló que ya antes de que estallara públicamente el caso se escuchaban rumores dentro del mundo judicial sobre la conducta de Vivanco, incluyendo que se reunía con abogados en contextos inapropiados y comportamientos que generaban sospechas de prácticas impropias.

El académico vinculó parte de esa cultura de malas prácticas a la trayectoria de Vivanco en ámbitos políticos y académicos , donde, según él, ciertos hábitos como el lobby o intercambio de favores podrían ser tolerados en otros entornos pero no en la judicatura.

Riego sostuvo que, aunque dentro del PJUD hay dinámicas criticadas como favorecer a amigos o parientes, tales comportamientos son “repudiados” internamente y no forman parte de la aceptación institucional, diferenciándose de los hechos que ahora se investigan en este caso.

La declaración de Riego forma parte del debate más amplio sobre la crisis de credibilidad del Poder Judicial chileno que ha generado el caso Muñeca Bielorrusa, poniendo en el centro la importancia de la probidad y de evitar la normalización de prácticas que comprometan la independencia judicial.