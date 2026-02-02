Suspenden audiencia de nulidad de Héctor Espinoza, exdirector de la PDI

La Segunda Sala de la Corte Suprema suspendió este lunes la audiencia destinada a revisar la solicitud de nulidad de la sentencia contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa. La decisión se adoptó luego de que el abogado de María Magdalena Neira (esposa de Espinosa), Samuel Donoso, recusara al abogado integrante Raúl Fuentes. De momento, no se ha informado una reprogramación de la vista.

El caso se remonta a 2021, cuando Espinosa fue formalizado por uso irregular de recursos durante su gestión. En noviembre de 2025, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo declaró culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, condenándolo a 17 años de presidio efectivo. Según el Ministerio Público, entre 2015 y 2017 el exjefe policial habría sustraído al menos $146 millones y entregado declaraciones falsas a la Contraloría General de la República sobre el uso de fondos reservados.

El fallo detalló que la pena se compone de 12 años por malversación y 5 años y un día por lavado de activos, a cumplirse en forma sucesiva. “El sentenciado Espinosa Valenzuela deberá cumplir íntegra y completamente las penas impuestas, en orden sucesivo, principiando por la más grave (…) Asimismo, deberá abonarse en su favor y descontarse del total de días de cumplimiento efectivo el total de días que ha permanecido privado de libertad por esta causa, lo que desde el día de su detención hasta esta fecha arroja un total de 1.510 días de abono… por concepto de arresto domiciliario nocturno y prisión preventiva”, consigna la sentencia. Además, se le impuso una multa de $ 160 millones y el decomiso de una vivienda en el sector oriente de la capital.

En la audiencia suspendida, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, alegará en contra del recurso de nulidad interpuesto por la defensa. En el mismo proceso fue condenada la esposa de Espinosa, exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), por el delito de lavado de activos. La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de 20 años de cárcel para el exdirector de la PDI.